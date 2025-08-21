Khuyến mãi khi mua Toyota Veloz Cross trong tháng 8

Chương trình khuyến mãi thực hiện từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31/08/2025, theo đó khách hàng mua Toyota Veloz Cross sẽ được hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, mức hỗ trợ tối đa với Veloz Cross CVT là 72,7 triệu đồng và với Veloz Cross CVT TOP là 75 triệu đồng.

Cùng với đó, người mua Veloz Cross trong tháng 8/2025 cũng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 9 triệu đồng. Đồng thời Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng thực hiện chương trình ưu đãi cho các khách hàng vay mua xe Veloz Cross với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,49%/năm.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp trong năm 2025 Toyota Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho người mua xe Veloz Cross. Đây là một động thái nhằm giúp thúc đẩy doanh số của mẫu MPV 7 chỗ.

Nhờ ưu đãi mạnh từ nhà sản xuất, tháng 7/2025 vừa qua Veloz Cross đã bán được 805 xe, nâng doanh số cộng dồn của dòng xe này trong năm 2025 đạt 3954 xe.

Hiện nay, Veloz Cross được bán ra thị trường với 2 phiên bản kèm mức giá tương ứng là 638 và 660 triệu đồng. Xe sở hữu diện mạo trẻ trung, thể thao với lưới tản nhiệt lớn họa tiết vảy cá, cụm đèn pha LED nối liền bằng dải crom và cản trước 2 tông màu hiện đại. Thân xe nổi bật với mâm 17 inch 5 chấu kép, gương chiếu hậu hai tông màu và giá nóc trang trí. Đuôi xe được thiết kế liền mạch với cụm đèn hậu LED mảnh, mang phong cách xe sang.

Khoang cabin rộng rãi nhờ trục cơ sở dài hơn, phối màu đen – kem hiện đại. Ghế bọc da, hàng ghế sau có thể ngả và gập phẳng linh hoạt. Trang bị nổi bật gồm vô-lăng bọc da, màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đèn trang trí nội thất, sạc không dây, cửa gió trần và nhiều hộc để đồ tiện dụng.

Về sức mạnh, Toyota Veloz Cross 2025 trang bị máy xăng 1.5L DOHC dual VVT-i (mã 2NR-VE), cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Nhờ khung gầm mới, khả năng ổn định và kiểm soát thân xe cũng được cải thiện đáng kể.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm: cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera 360 độ và 6 túi khí. Đặc biệt, phiên bản cao cấp còn được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng tiên tiến như: cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, điều khiển hành trình chủ động và nhắc nhở xe phía trước di chuyển.