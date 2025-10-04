Stargazer và Veloz Cross: Bộ đôi MPV công nghệ “phá đảo” thị trường Việt

Trong phân khúc MPV 7 chỗ tầm trung, sự cạnh tranh tại Việt Nam ngày càng nóng với sự góp mặt của Hyundai Stargazer và Toyota Veloz Cross, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 Hybrid. Các mẫu xe này không chỉ chú trọng thiết kế mà còn liên tục nâng cấp công nghệ, an toàn và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng Việt.

Hyundai Stargazer: Tiên phong công nghệ, lái mượt và tiết kiệm

Hyundai Stargazer 2025 có kích thước 4.460 x 1.780 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm, đem lại không gian rộng rãi cho gia đình. Xe sử dụng động cơ SmartStream G1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp thông minh iVT cho cảm giác lái mượt, tiết kiệm nhiên liệu với mức trung bình công bố khoảng 6,1 lít/100 km.

Điểm mạnh là ngay từ bản tiêu chuẩn, Stargazer đã có nhiều trang bị an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC cùng cảm biến sau và 2 túi khí. Xe dùng phanh đĩa trước và tang trống sau, la-zăng 16 inch, khoảng sáng gầm 185 mm – vừa đủ cho điều kiện đô thị và đường tỉnh.

Tại Việt Nam, Stargazer hiện có 4 phiên bản, giá niêm yết từ 575 đến 685 triệu đồng, phù hợp nhiều lựa chọn cho gia đình trẻ.

Toyota Veloz Cross: Bền bỉ, tiện nghi và an toàn chủ động

Toyota Veloz Cross 2025 có kích thước 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.750 mm, mang lại không gian rộng và thoáng. Xe trang bị động cơ 1.5L 2NR-VE, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5,8–6,3 lít/100 km, khá tiết kiệm cho xe 7 chỗ.

Điểm nổi bật là khoảng sáng gầm 205 mm, giúp xe linh hoạt cả khi đi đô thị lẫn đường gồ ghề nhẹ. Ở bản cao cấp (Veloz Cross TOP), Toyota trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, đèn chiếu xa tự động… cùng camera 360 độ và cảm biến toàn diện. Điều này tạo lợi thế lớn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Giá bán niêm yết Veloz Cross dao động khoảng 658 tới 698 triệu đồng.

Xpander - XL7 Hybrid: Đối thủ truyền thống với điểm mạnh riêng

Mitsubishi Xpander 2025 tiếp tục giữ vững vị thế khi sở hữu kích thước 4.595 x 1.775 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.775 mm. Xe dùng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104–105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Xpander nổi bật với khoảng sáng gầm 205 mm ở bản tiêu chuẩn, và lên tới 225 mm ở bản Cross, cao nhất phân khúc, giúp xe di chuyển dễ dàng trên nhiều dạng địa hình. Xe cũng trang bị an toàn cơ bản gồm ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, cân bằng điện tử ASC.

Giá niêm yết Xpander hiện từ 598 đến 688 triệu đồng, vẫn là lựa chọn “an toàn” cho gia đình đông người.

Suzuki XL7 Hybrid 2025 được ưa chuộng nhờ tính thực dụng và tiết kiệm. Xe dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid (máy phát điện tích hợp ISG), công suất 103–104 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số tự động 4 cấp. Đây không phải hybrid mạnh như Toyota Corolla Cross mà là mild hybrid, chỉ hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ mượt khi đề-pa.

Xe có khoảng sáng gầm 200 mm, mức tiêu thụ trung bình công bố khoảng 5,8–6,0 lít/100 km. An toàn gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera 360 độ (tùy chọn).

Hiện XL7 Hybrid có giá niêm yết khoảng 639 tới 699 triệu đồng, đang được ưu đãi giảm mạnh để cạnh tranh.

So sánh nhanh công nghệ và tiện nghi

Mẫu xe Động cơ Công suất (hp) Mô-men xoắn (Nm) Hộp số Khoảng sáng gầm (mm) An toàn nổi bật Hyundai Stargazer SmartStream G1.5L 115 144 iVT (CVT) 185 ABS, EBD, BA, ESC, HAC, TCS Toyota Veloz Cross 2NR-VE 1.5L 105 138 CVT 205 Toyota Safety Sense (bản TOP), camera 360 Mitsubishi Xpander 1.5L MIVEC 104–105 141 CVT / MT 205–225 ABS, EBD, ASC, HSA Suzuki XL7 Hybrid 1.5L mild hybrid 103–104 138 AT 4 cấp 200 ESP, BA, HAC, camera 360 (tùy chọn)

Kết luận

Bộ đôi Hyundai Stargazer và Toyota Veloz Cross đang dẫn đầu xu hướng MPV công nghệ tại Việt Nam nhờ tiết kiệm nhiên liệu, nhiều tiện nghi và an toàn hiện đại. Trong khi Stargazer thiên về trải nghiệm lái êm ái với hộp số iVT, thì Veloz Cross lại nổi bật nhờ gói an toàn Toyota Safety Sense.

Ở nhóm đối thủ truyền thống, Mitsubishi Xpander vẫn chiếm ưu thế nhờ khoảng sáng gầm cao nhất và độ thực dụng, còn Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn tiết kiệm, thân thiện môi trường, phù hợp khách hàng coi trọng chi phí vận hành.