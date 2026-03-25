Toyota Veloz Cross chạy lướt có nên mua không?

Đặc biệt, các dòng Veloz Cross đời 2025 - tức là hiện sử dụng chỉ khoảng 1 năm hoặc vài tháng - đang là sản phẩm có được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Tuy nhiên liệu rằng đây có là lựa chọn tốt cho người sử dụng hay không.

Ưu điểm của việc mua Veloz Cross cũ

Điểm hấp dẫn đầu tiên khi cân nhắc một chiếc Veloz Cross đã qua sử dụng chính là giá. Theo khảo sát trên thị trường mua bán xe cũ, Veloz Cross CVT đời 2025 có giá khoảng 565 - 590 triệu đồng, trong khi Veloz Cross CVT TOP đời 2025 có giá bán khoảng 600 - 639 triệu đồng. So với việc mua xe mới, khách hàng có thể tiết kiệm từ 100 đến 120 triệu đồng, đây là khoản chi phí rất đáng để cân nhắc.

Veloz Cross chạy lướt đời 2025 được rao bán lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Phần lớn các mẫu xe này mới lăn bánh dưới 15.000km, thậm chí có nhiều xe bán lại có số ODO chỉ khoảng 4000 km. Với quãng đường di chuyển này, phần lớn linh kiện cơ bản như động cơ, hộp số, hệ thống treo vẫn trong tình trạng tốt, gần như mới. Đồng thời, chủ Veloz Cross thường sử dụng cho mục đích sử dụng cá nhân, gia đình, khá ít xe kinh doanh dịch vụ nên thường được chủ cũ giữ gìn tốt, nên cả ngoại thất và nội thất gần như không khác biệt với xe mới.

Một trong những lợi thế của Veloz Cross đời 2025 chạy lướt chính là các trang bị và thiết kế không khác biệt so với dòng xe mới đang bán ra trên thị trường. Đây là đời xe từ năm 2022, do đó dù mua xe cũ nhưng khách hàng vẫn được tận hưởng các trải nghiệm tương đương với xe mới.

Một lợi ích khác ít người để ý là việc mua xe lướt giúp người dùng tiết kiệm chi phí nâng cấp phụ kiện. Nhiều chủ xe cũ thường trang bị thêm các tiện nghi bổ sung, từ lót sàn, phim cách nhiệt đến camera hành trình. Đây là những phụ kiện mà nếu mua xe mới, khách hàng sẽ phải đầu tư thêm, đôi khi tốn vài triệu đồng. Việc thừa hưởng các trang bị này giúp xe cũ trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt với những người ưa thích sự tiện nghi ngay từ đầu.

Nhược điểm khi mua Veloz Cross cũ

Đương nhiên, bên cạnh nhiều ưu điểm nổi bật thì việc lựa chọn Veloz Cross đã qua sử dụng cũng tiềm ẩn những rủi ro hỏng hóc trong xe. Đặc biệt, năm 2025 là năm mà nhiều tỉnh/thành phố của nước ta chịu ảnh hưởng ngập lụt, vì thế có thể có những xe bị thủy kích.

Do đó, việc kiểm tra lịch sử bảo hành, sửa chữa cũng như kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng xe sẽ giúp bạn nắm được tình trạng xe tốt hơn, tránh việc mua về mới phát sinh vấn đề. Nếu không có kinh nghiệm, bạn nên nhờ những người có hiểu biết về xe cũ, hoặc cùng nhau đưa xe tới những garage uy tín để đánh giá.

Mặc dù Veloz Cross là dòng xe phổ biến, nhưng các phiên bản lướt với mức odo thấp, màu yêu thích hay trang bị đầy đủ lại không phải lúc nào cũng có sẵn. Do đó, thay vì ra đại lý để chọn phiên bản yêu thích, thì có thể bạn sẽ cần thời gian chờ đợi để gặp được mẫu xe cũ ứng ý.

Nhìn chung, việc quyết định mua Veloz Cross chạy lướt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với các khách hàng có tài chính không mấy rủng rỉnh, hoặc vay mua xe thì những chiếc Veloz Cross đời 2025 đã qua sử dụng vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.