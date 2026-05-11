Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT "cực chất lượng" tìm chủ mới sau chỉ 5.800Km

Một chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2024 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 568 triệu đồng sau khi mới lăn bánh khoảng 5.800Km. So với chi phí đưa xe mới ra biển tại nhiều địa phương, mức giá này thấp hơn đáng kể, thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng đang tìm kiếm mẫu MPV phục vụ gia đình.

Tin rao bán xe.

Theo thông tin từ người bán, xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất đen và thuộc diện lắp ráp trong nước. Odo hiển thị khoảng 5.800Km, đồng nghĩa chiếc xe gần như vẫn còn rất mới. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước.

Ở phiên bản Top, Toyota Veloz Cross được trang bị khá nhiều tiện nghi trong phân khúc MPV phổ thông. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Những năm gần đây, phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam liên tục cạnh tranh khi nhu cầu mua xe phục vụ gia đình tăng cao. Toyota Veloz Cross thường được người dùng đặt lên bàn cân cùng Mitsubishi Xpander Cross hay Honda BR-V nhờ thiết kế mang hơi hướng SUV cùng không gian 7 chỗ.

Việc một chiếc xe chỉ mới sử dụng khoảng 5.800 km đã xuất hiện trên sàn xe cũ với mức chênh lệch hàng chục triệu đồng cũng phản ánh thực tế mất giá khá nhanh của nhiều mẫu xe phổ thông sau khi đăng ký và lăn bánh. Tuy nhiên, với người mua xe cũ, các mẫu xe “lướt” kiểu này lại được quan tâm vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa không quá khác biệt về trải nghiệm sử dụng so với xe mới hoàn toàn.

Dù vậy, không ít người dùng cho rằng các mẫu MPV cỡ nhỏ như Veloz Cross sẽ phù hợp hơn với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhu cầu di chuyển ngắn. Khi chở đủ 7 người và hành lý cho các chuyến đi xa, không gian hàng ghế cuối hay khả năng tăng tốc của động cơ 1.5L có thể chưa thật sự dư dả.

Với mức giá 568 triệu đồng sau quãng đường sử dụng chưa tới 6.000Km, chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT 2024 kể trên hiện nằm trong nhóm xe “lướt” đáng chú ý ở phân khúc MPV phổ thông. Đây có thể là lựa chọn dành cho người muốn tiếp cận một mẫu xe gia đình còn khá mới nhưng không cần chi khoản tiền quá lớn để mua xe mới hoàn toàn.