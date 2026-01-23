Toyota Veloz Cross được người dùng đánh giá ra sao sau 1 năm sở hữu

Người dùng Toyota Veloz Cross "phũ phàng" đánh giá máy lạnh yếu và khoang để đồ hạn chế khi đi đủ tải. Thế nhưng, mẫu xe này vẫn nhận điểm 8/10. Phải chăng, những ưu điểm vượt trội khác đã giúp Veloz Cross "lật ngược tình thế", đáp ứng trọn vẹn mọi kỳ vọng của khách hàng.

Anh Trần Trí Kiên là một trong những thành viên mới của Hội anh em Toyota Veloz tại miền Nam. Anh Kiên đã dành chút thời gian để chia sẻ trải nghiệm cá nhân về mẫu xe Toyota Veloz Cross sau hơn 1 năm sử dụng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao của Toyota Veloz Cross 2025 lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm)

Toyota Veloz Cross sử dụng hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Dù rất yêu thích và liên tục khen ngợi, tuy nhiên càng phân tích, anh Kiên cũng phải chấp nhận 2 điểm yếu khó tránh khỏi của Toyota Veloz Cross. Cụ thể, anh Kiên, 39 tuổi, hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế và đang sở hữu mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình đi du lịch mỗi tháng và trong các kỳ nghỉ dài ngày.

Trước khi lựa chọn Toyota Veloz Cross, anh Kiên có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe của mình, cụ thể những dòng xe đã từng sử dụng trước đây? Vậy anh Kiên chia sẻ lý do vì sao mình lựa chọn Toyota Veloz Cross mà không phải một dòng MPV 7 chỗ khác?

Anh Kiên: Mình sở hữu và sử dụng ô tô được 10 năm. Trước khi chuyển qua Toyota Veloz Cross, mình từng sử dụng một số dòng xe Hàn Quốc như Hyundai i10, Honda City. Và mình từng cân nhắc nhiều mẫu xe trong phân khúc, đặc biệt như Honda BR-V, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Kia Carens…

Tuy nhiên, Toyota Veloz Cross phiên bản TOP là lựa chọn cuối cùng vì phong cách thiết kế phù hợp với độ tuổi, giá cả hợp lý, nhu cầu giao tiếp khách hàng. Ngoài ra, thương hiệu Toyota cũng đảm bảo độ tin cậy.

Sau một thời gian sử dụng, Toyota Veloz Cross đáp ứng được bao nhiêu % kỳ vọng ban đầu? Anh có thể nếu một vài ưu điểm về mẫu xe này? Và Người ta thường cho rằng Toyota Veloz Cross cách âm kém, xe vận hành ồn, vỏ mỏng. Anh Kiên đánh giá thế nào về các định kiến trên?

Toyota Veloz Cross ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia.

Anh Kiên: Nói chung sau hơn 1 năm sử dụng và gần 7.000 km, Toyota Veloz Cross đáp ứng gần như đầy đủ những yêu cầu của mình. Chiếc xe gần như không có bất kỳ hạn chế nào. Mình ưng ý nhất là các tính năng an toàn, đặc biệt là hệ thống Toyota Safety Sense và camera 360 độ.

Yếu tố này không phải là vấn đề lớn. Trong tầm giá này, khả năng cách âm của Toyota Veloz Cross là chấp nhận được. Thông thường mình thích nghe nhạc khi lái xe, và độ ồn của Toyota Veloz Cross thậm chí không ảnh hưởng trải nghiệm này. Có vẻ tiếng nhạc trên xe cũng làm giảm bớt yếu tố bất lợi này.

Anh có hay đã từng đi xa với Toyota Veloz Cross chưa? Chiếc xe này có mang lại cảm giác bồng bềnh, mất an toàn ở tốc độ cao? Về khả năng vận hành trong đô thị, anh Kiên đánh giá thế nào về sự linh hoạt của Toyota Veloz Cross?

Toyota Veloz Cross trang bị khối động cơ xăng DOHC I4, dung tích 1.5L.

Anh Kiên: Khi lái xe trên các cao tốc Long Thành – Dầu Giây hay Phan Thiết – Dầu Giây, mình chỉ duy trì tốc độ dưới 120 km/h. Ở dải vận tốc này, xe vận hành mượt mà, ổn định, cảm giác rất an toàn. Khi cần vượt, khả năng tăng tốc của Toyota Veloz cũng khá tốt, không hề bị yếu dù trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L và hộp số CVT.

Vô lăng trợ lực điện cũng đủ đầm chắc khi chạy tốc độ cao. Xe cũng khá linh hoạt và có kích thước cũng phù hợp để di chuyển qua các con hẻm nhỏ. Trong phố, vô lăng của Toyota Veloz Cross nhẹ nhàng hơn, giúp người lái điều khiển thoải mái.

Đi từ những dòng xe nhỏ, bây giờ chuyển lên dòng xe MPV 7 chỗ như Toyota Veloz Cross, anh đánh giá thế nào về mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này? Tính ra khả năng vận hành của Veloz Cross cũng khá “ổn áp”, anh Kiên có thể chia sẻ thêm về thói quen sử dụng xe. Ví dụ mình có hay sử dụng xe full tải, hành trình đi xa nhất với chiếc Toyota Veloz Cross…?

Toyota Veloz Cross sở hữu khoang cabin rộng rãi và thoải mái nhờ gia tăng chiều dài cơ sở.

Anh Kiên: Bình xăng của Toyota Veloz Cross là 43 lít, thông thường đầy bình hết khoảng 650.000 – 700.000 đồng. Nếu đi cao tốc hay quốc lộ ở tốc độ đều đặn, xe có thể đi được tầm 600 km và có thể hơn nữa. Còn đi trong thành phố thì mức tiêu hao sẽ cao hơn, chỉ khoảng 300 – 350 km.

Con số này cũng chấp nhận được vì xe phải dừng - chạy liên tục, động cơ và máy lạnh cũng phải hoạt động cường độ cao hơn. Gia đình mình đầy đủ 3 thế hệ, cũng hay sử dụng đủ 3 hàng ghế của Veloz Cross. Mình từng lái xe đến Đà Nẵng. Nói chung chiếc xe phục vụ khá đắc lực mọi nhu cầu từ đi gia đình, đi gặp gỡ bạn bè…

Với một chiếc MPV 7 chỗ và đi đủ tải, anh Kiên có gặp khó khăn về không gian để đồ, đặc biệt là các chuyến đi xa như về quê? Về bảo dưỡng, với hành trình ODO gần 6.000 km, anh Kiên đã bảo dưỡng ít nhất 1 lần. Anh đánh giá thế nào về các chi phí, thủ tục đăng ký, công tác cố vấn dịch vụ của đại lý Toyota? Sau khi đánh giá tổng thể, anh Kiên sẽ chấm Toyota Veloz Cross bao nhiêu nếu xét trên thang điểm 10?

Toyota Veloz Cross và các mẫu xe MPV 7 chỗ đều gặp bất lợi về không gian.

Anh Kiên: Thực ra không riêng Toyota Veloz Cross, các mẫu xe MPV 7 chỗ trong tầm này đều gặp bất lợi về không gian để đồ nếu phải đi xa với đủ 7 người. Để tối ưu, mình thường chia nhỏ hành lý thành những túi nhỏ và để bên dưới các chỗ để chân. Khu vực phía sau vẫn có thể chứa được 2 va li cỡ trung. Tính toán linh hoạt 1 chút, Toyota Veloz Cross đi xa với 7 người vẫn thoải mái

Dịch vụ bảo dưỡng của đại lý Toyota khá tốt. Mình chỉ gọi điện thoại đặt lịch hẹn trước, và không phải chờ đợi. Thời gian bảo dưỡng cũng chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Chi phí bảo dưỡng khá hợp lý, chỉ 550.000 đồng cho lần bảo dưỡng cấp 1 bao gồm tiền công, kiểm tra tổng thể, thay dầu nhớt…

Thực ra chiếc Toyota Veloz Cross vẫn chưa hoàn hảo khi có 2 hạn chế. Đó là không gian hành lý và điều hòa thực sự không sâu như các dòng xe Toyota khác. Vì vậy, xét một cách khách quan, mình sẽ chấm 8/10 cho dòng xe này.