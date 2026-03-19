Toyota Veloz Cross có doanh số ra sao trong tháng 2/2026

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 2/2026 đạt 3.935 xe (bao gồm xe Lexus). Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.890 xe, bao gồm 1.291 xe lắp ráp trong nước và 2.599 xe nhập khẩu nguyên chiếc và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2/2026, theo sau lần lượt là Vios, Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross với doanh số tương ứng 615 xe, 595 xe, 397 xe và 379 xe, đóng góp tích cực vào tổng doanh số chung của TMV trong tháng. Mẫu xe bán tải Hilux vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV với 871 xe bán ra, khẳng định sức hút của mẫu bán tải này trong phân khúc. Xếp ở vị trí thứ hai là Yaris Cross với doanh số đạt 638 xe, tiếp tục duy trì phong độ ổn định và được khách hàng đô thị ưa chuộng.

Toyota Veloz Cross có doanh số bán ra đạt 595 xe.

Xe được trang bị hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn.

Về trang bị, Veloz Cross bản Tiêu chuẩn vẫn mang nhiều trang bị đủ dùng và không thua các mẫu xe trong cùng phân khúc. Ngoại thất có đèn pha full-LED. Nội thất ghế ngồi da bọc nỉ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch.

Đáng chú ý là mẫu xe này có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang – những trang bị không tìm thấy trên các mẫu xe đối thủ, đây chính là ưu điểm cạnh tranh của Veloz Cross Tiêu chuẩn khi khách hàng so sánh.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực.

Các trang bị cũng đầy đủ với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cảm biến lùi, 6 túi khí. Phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp Toyota Safety Sense với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Điều khiển hành trình chủ động; Nhắc nhở khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển.

Ngoài ra, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 709 xe bán ra và tăng hơn 3 lần so với tháng trước. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Nội thất ghế ngồi da bọc nỉ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Các trang bị cũng đầy đủ với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 45 khách hàng trong tháng 2. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.316 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Toyota Veloz Cross như sau: