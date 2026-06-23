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Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng

Sự kiện: Honda

Dòng xe mini Honda Grom 2026 vừa được tung ra thị trường quê nhà, thiết kế gọn gàng và khả năng tiết kiệm xăng cực tốt, với mức tiêu thụ trung bình chỉ 67,8 km/lít.

Honda Grom 2026 vừa được cập nhật tại thị trường Nhật Bản. Xe sở hữu những nâng cấp tập trung vào diện mạo và cá tính, trong khi vẫn giữ nguyên những giá trị làm nên sức hút của mẫu minibike 125cc này.

Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng - 1

Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 103 kg cùng bộ mâm 12 inch, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt và cảm giác lái đầy hứng khởi trong môi trường đô thị.

Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng - 2

Điểm mới đáng chú ý trên Grom 2026 là bộ màu sắc được làm mới hoàn toàn gồm Đỏ Gaiety, Xanh Splendid và Đen Pearl Shining. Trong đó, phiên bản Đỏ Gaiety nổi bật hơn nhờ được trang bị sẵn ốp gầm thể thao, giúp tổng thể xe trông mạnh mẽ và cá tính hơn.

Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng - 3

Sức mạnh của Grom đến từ động cơ xi-lanh đơn 123 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 10 mã lực và kết hợp hộp số côn tay 5 cấp. Nhờ đặc tính nhẹ, lanh lẹ và dễ kiểm soát, mẫu xe tiếp tục hướng đến những người tìm kiếm niềm vui lái xe thuần túy trong một kích thước nhỏ gọn.

Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng - 4

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, Grom 2026 còn ghi điểm với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng 67,8 km/L theo chuẩn WMTC. Như vậy với bình xăng 6 lít, Honda Grom 2026 có thể đạt quãng đường lý thuyết gần 400 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng hàng ngày.

Ra mắt xe máy mini Honda Grom 2026, siêu tiết kiệm xăng - 5

Tại Nhật Bản, Honda Grom 2026 có giá từ 423.500 yên (68,93 triệu đồng) cho các phiên bản Xanh Splendid và Đen Pearl Shining, trong khi bản Đỏ Gaiety được niêm yết ở mức 440.000 yên (71,62 triệu đồng).

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Theo Văn Biên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/06/2026 08:50 AM (GMT+7)
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