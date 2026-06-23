Vì sao Mazda2 bỗng dưng hút khách đầu năm 2026?

Theo báo cáo mới nhất, Mazda2 đạt doanh số 434 xe trong tháng 5/2026, qua đó đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp mẫu xe này vượt qua Hyundai Accent – một trong những đối thủ từng rất mạnh trong phân khúc.

Tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Mazda2 đạt 2.121 xe bán ra, đứng thứ ba trong phân khúc sedan B, sau Toyota Vios (4.113 xe) và Honda City (2.610 xe), đồng thời xếp trên Hyundai Accent (1.885 xe). Kết quả này cũng ghi nhận mức tăng trưởng 9,61% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời là thành tích tốt nhất của Mazda2 trong 5 năm trở lại đây.

Vậy điều gì đang khiến Mazda2 trở nên có sức hút đặc biệt dù phân khúc sedan B đang được đánh giá là đang dần mất thị phần trên thị trường ô tô Việt Nam.

Giá bán cạnh tranh và ưu đãi thường xuyên

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Mazda2 duy trì sức hút là mức giá dễ tiếp cận. Hiện mẫu xe này có giá niêm yết từ 418 đến 544 triệu đồng, thuộc nhóm thấp trong phân khúc sedan B tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2026, Mazda thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi từ 15–19 triệu đồng, giúp chi phí sở hữu thực tế của Mazda2 trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc tìm kiếm phương tiện di chuyển tiết kiệm.

Xu hướng tiêu dùng dịch chuyển về xe nhỏ gọn, tiết kiệm

Trong bối cảnh nhiều gia đình chuyển sang lựa chọn xe gầm cao, nhu cầu đối với sedan hạng B cũng thay đổi rõ rệt. Phần lớn khách hàng còn lại của phân khúc này thường là người dùng cá nhân hoặc các gia đình nhỏ, ưu tiên sự gọn gàng, dễ xoay xở trong đô thị.

Mazda2 có kích thước nhỏ gọn, sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cấu hình này không hướng tới khả năng tăng tốc mạnh mẽ, mà tập trung vào sự êm ái, ổn định và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh đó, công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus giúp cải thiện khả năng phân bổ mô-men xoắn khi vào cua, từ đó tăng độ ổn định thân xe và sự mượt mà trong quá trình vận hành, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Nội thất tối giản, tập trung trải nghiệm người dùng

Khoang nội thất Mazda2 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng hiện đại, chú trọng tính thực dụng. Tùy phiên bản, xe sử dụng ghế nỉ hoặc da, vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím điều khiển chức năng như âm thanh và đàm thoại rảnh tay.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 7 inch đi kèm hệ thống Mazda Connect, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên tất cả phiên bản, giúp người dùng dễ dàng kết nối điện thoại thông minh.

Ở các bản cao cấp, Mazda2 được trang bị thêm màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống kiểm soát hành trình cruise control, mang lại sự tiện nghi hơn khi di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.

Trang bị an toàn đầy đủ trong phân khúc

Về an toàn, Mazda2 được trang bị các hệ thống tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA.

Ở các phiên bản cao cấp, xe sở hữu gói an toàn chủ động i-Activsense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị và nhắc nhở nghỉ ngơi.

Tùy phiên bản, Mazda2 được trang bị từ 2 đến 6 túi khí, góp phần tăng cường mức độ an toàn cho hành khách trong nhiều tình huống vận hành.