Loạt xe Toyota Velozz Cross 2022 cũ tìm chủ mới, giá từ 475 triệu đồng

Giá Toyota Veloz Cross 2022 trên thị trường xe cũ đang khá hời so với thời điểm xe mới ra mắt, tạo cơ hội cho nhiều khách hàng tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ phục vụ gia đình với chi phí dưới 500 triệu đồng. Khảo sát các tin rao bán gần đây cho thấy nhiều chiếc Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2022 đang được giao dịch trong khoảng 475 - 538 triệu đồng tùy tình trạng và số Km đã sử dụng.

Thời điểm mới ra mắt, Toyota Veloz Cross Top 2022 có giá niêm yết trên 650 triệu đồng. Sau khoảng 4 năm sử dụng, nhiều xe hiện đã mất giá từ 120 - 180 triệu đồng, tương đương mức khấu hao khoảng 20 - 28%

Một số tin rao bán xe.

Loạt xe Veloz Cross 2022 cũ giá từ 475 triệu đồng

Mức giá thấp nhất ghi nhận được thuộc về một chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT màu đỏ tại Hà Nội. Xe sản xuất năm 2022, đã lăn bánh khoảng 63.000Km, được người bán chào giá 475 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, xe thuộc sở hữu cá nhân, được giới thiệu còn nguyên bản, có camera 360 độ và ghế da.

Cùng mức giá 475 triệu đồng còn có một chiếc Veloz Cross Top màu bạc tại TP.HCM. Xe đã vận hành khoảng 80.000Km. Chủ xe cho biết phương tiện được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù cùng gói an toàn Toyota Safety Sense.

Hay một chiếc Veloz Cross Top màu trắng tại TP.HCM được rao bán với giá 489 triệu đồng. Xe mới đi khoảng 21.000Km và được quảng cáo còn đầy đủ các trang bị như camera 360 độ, cảm biến đỗ xe, cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử và nút bấm khởi động.

Một chiếc khác cũng tại TP.HCM có giá 490 triệu đồng, đã đi khoảng 50.000Km. Người bán nhấn mạnh đây là phiên bản Top với đầy đủ tiện nghi, nội thất 7 chỗ rộng rãi và động cơ 1.5L tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Đồng Nai, một chiếc Toyota Veloz Cross Top màu đen đời 2022 đã vận hành khoảng 71.000Km được chào giá 499 triệu đồng. Xe được giới thiệu có hồ sơ pháp lý đầy đủ và hỗ trợ khách hàng kiểm tra thực tế trước khi giao dịch.

Ở nhóm giá trên 500 triệu đồng, thị trường xuất hiện những xe có số Km sử dụng thấp hơn. Chẳng hạn một chiếc màu trắng tại Gia Lai được rao 525 triệu đồng. Một chiếc khác tại Bình Dương có giá 528 triệu đồng với quãng đường khoảng 30.000Km. Cao nhất trong số các xe khảo sát là một chiếc Veloz Cross Top màu trắng tại Bình Dương, đã đi khoảng 28.000Km, được chào bán 538 triệu đồng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Nhìn chung, khoảng giá phổ biến nhất của Toyota Veloz Cross Top 2022 hiện dao động từ 475 - 500 triệu đồng đối với các xe đã vận hành từ 50.000 - 80.000Km. Những xe có số Km thấp dưới 30.000Km thường được người bán giữ giá trên 520 triệu đồng.

Những lưu ý khi chọn mua ô tô cũ

Khi lựa chọn xe cũ, người mua không nên chỉ dựa vào số Km hiển thị trên đồng hồ. Thực tế, nhiều xe chạy 70.000 - 80.000Km nhưng được bảo dưỡng đúng lịch có thể cho chất lượng vận hành tốt hơn những xe ít sử dụng mà lại bảo quản không đúng cách.

Người mua nên yêu cầu kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại hãng hoặc các xưởng dịch vụ uy tín. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ chăm sóc xe trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ tình trạng thân vỏ, khung gầm và khoang động cơ nhằm phát hiện dấu hiệu va chạm mạnh hoặc ngập nước. Việc đưa xe đến gara độc lập để kiểm định trước khi xuống tiền có thể giúp hạn chế nhiều rủi ro phát sinh.

Đối với các mẫu MPV gia đình như Toyota Veloz Cross, người mua cũng nên kiểm tra hệ thống điều hòa, ghế ngồi hàng thứ ba, các tính năng hỗ trợ lái, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe và gói an toàn Toyota Safety Sense để bảo đảm các trang bị điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Cuối cùng, cần đối chiếu giấy đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và thông tin chủ sở hữu trước khi giao dịch. Một chiếc Toyota Veloz Cross Top 2022 có lịch sử minh bạch, bảo dưỡng đầy đủ và tình trạng kỹ thuật tốt hiện được xem là lựa chọn đáng chú ý trong tầm giá dưới 500 triệu đồng trên thị trường xe đã qua sử dụng.