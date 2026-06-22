Mazda CX-60 giá 1,699 tỷ đồng tại Việt Nam

Trước đó, CX-60 từng được Mazda đưa về Việt Nam cùng CX-90 và trưng bày tại showroom Flagship ở TP HCM từ cuối 2025. Đến nay, hãng mới chính thức công bố giá bán và mở bán mẫu SUV này.

CX-60 thuộc chiến lược Mazda Premium, dòng sản phẩm cao cấp mới của thương hiệu Nhật Bản. Xe có kích thước dài 4.745 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Mẫu SUV sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo với phần đầu xe dựng đứng, lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn LED thanh mảnh. Tỷ lệ thân xe khác biệt so với các dòng Mazda đang bán tại Việt Nam nhờ cấu trúc động cơ đặt dọc, thể hiện qua nắp ca-pô kéo dài và khoang hành khách lùi về phía sau.

Khoang lái của CX-60 được thiết kế theo phong cách tối giản, với bảng táp-lô trải rộng theo phương ngang nhằm tăng cảm giác rộng rãi. Mazda ứng dụng triết lý Japanese Premium trên CX-60 với các vật liệu như da Nappa, gỗ phong và nhiều chi tiết hoàn thiện thủ công. Hãng cho biết những đường chỉ khâu, cách phối vật liệu và hiệu ứng ánh sáng trong khoang xe được lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác truyền thống Nhật Bản.

Trang bị trên xe gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình HUD, âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát. CX-60 cũng sở hữu hệ thống cá nhân hóa người lái, cho phép nhận diện khuôn mặt và tự động điều chỉnh ghế, vô-lăng, gương chiếu hậu theo từng người sử dụng.

Phiên bản bán tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp e-Skyactiv G 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3,3 lít kết hợp công nghệ hybrid nhẹ 48V. Khối động cơ này sản sinh công suất 280 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.

Hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau nhằm mang lại khả năng phân bổ trọng lượng cân bằng và cảm giác lái thể thao hơn. Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của CX-60 khoảng 8 lít/100 km. Xe trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái i-Activsense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái khi ùn tắc giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, camera 360 độ, phanh thông minh trước và sau, hệ thống giám sát người lái cùng cảnh báo mất tập trung.

Mazda CX-60 phân phối tại Việt Nam với một phiên bản 3.3 Turbo HEV AWD, giá 1,699 tỷ đồng, bắt đầu giao từ tháng 10. Trong dải SUV Mazda tại Việt Nam, CX-60 được định vị trên CX-5 và dưới CX-90. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cỡ D có trải nghiệm vận hành cao cấp hơn các mẫu xe phổ thông.