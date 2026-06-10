Đây là mẫu Toyota GRMN Corolla dành cho giới mê tốc độ

Phân nhánh hiệu năng cao Gazoo Racing của Toyota vừa tiếp tục khuấy động thế giới xe thể thao khi chính thức trình làng GRMN Corolla. Đây là mẫu xe đánh dấu sự trở lại của logo "Masters of Nürburgring" huyền thoại sau 4 năm kể từ chiếc GRMN Yaris, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thuần chất nhất trên đường đua.

Chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất là gói khí động học tối tân phần lớn cấu thành từ sợi carbon. Phần đầu xe sở hữu nắp capo bằng carbon với khe gió nằm ngang, hốc gió lớn trên vòm bánh trước và sau bánh trước, đi kèm các cánh chia gió (canards) bổ sung ở hai bên cản trước.

Phân nhánh hiệu năng cao Gazoo Racing của Toyota vừa tiếp tục khuấy động thế giới xe thể thao.

Chiếm trọn tâm điểm ở phía sau là cánh gió đuôi khổng lồ kiểu "Batmobile" đầy hầm hố, có khả năng điều chỉnh độ nghiêng linh hoạt theo từng nấc 1 độ. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đúc BBS 18 inch đa chấu sơn màu đồng, bọc trong lốp thể thao cỡ lớn Michelin Pilot Sport Cup 2 (rộng hơn lốp nguyên bản 10mm) mang lại độ bám đường tối đa.

Hệ thống treo cũng được tái thiết kế để chịu đựng áp lực khủng khiếp trên đường đua. Xe sử dụng giảm chấn đơn (monotube) mới tích hợp lò xo phản hồi bên trong, giúp tối ưu lực kéo của bánh xe phía trong khi vào cua và tăng cường kiểm soát ở tốc độ cao.

Chiếm trọn tâm điểm ở phía sau là cánh gió đuôi khổng lồ kiểu "Batmobile" đầy hầm hố.

Hệ thống trợ lực lái điện được tinh chỉnh lại nhằm duy trì cảm giác lái đầm chắc, chính xác dưới lực G lớn. Trong khi đó, hệ dẫn động bốn bánh GR-Four được lập trình lại, phân bổ mô-men xoắn tối ưu ra phía sau khi chạy đường thẳng và tăng độ ổn định ở dải tốc độ cực cao.

Bước vào bên trong, sự thực dụng của một mẫu xe đua được thể hiện rõ rệt. Toàn bộ hàng ghế sau đã bị loại bỏ, thay thế bằng một không gian trống và thanh giằng gia cường khung gầm (strut brace) tương tự bản Morizo Edition trước đây. Thiết kế cấu hình 2 chỗ ngồi này đóng góp phần lớn vào việc cắt giảm 30 kg trọng lượng tổng thể cho xe.

Đây là mẫu xe đánh dấu sự trở lại của logo "Masters of Nürburgring" huyền thoại.

Khối động cơ xăng I3, dung tích 1.6L tăng áp trên GRMN Corolla cho công suất hơn 300 mã lực.

Hàng ghế trước nguyên bản được thay bằng cặp ghế đua dạng thùng (bucket seat) bằng sợi thủy tinh siêu ôm người. Mẫu ghế chuyên dụng này được phát triển dựa trên phản hồi của các tay đua giải Super Taikyu, đảm bảo khoảng trống trần xe thoải mái ngay cả khi người lái đội mũ bảo hiểm.

Điểm xuyết trong khoang cabin tông đen là các chi tiết tạo điểm nhấn màu đỏ Alumite Red trên tappi cửa và cần số, các tấm ốp carbon đúc, cùng mặt táp-lo và cột A bọc da lộn (flocked). Chữ ký của "Morizo" (bí danh đua xe của Chủ tịch Toyota Akio Toyoda) được thêu trang trọng trên bảng táp-lô, đi kèm bảng số thứ tự độc bản đặt tại bệ trung tâm.

Toyota GRMN Corolla sẽ được xuất xưởng với số lượng giới hạn.

Khác với dự đoán của nhiều người, khối động cơ xăng I3, dung tích 1.6L tăng áp trên GRMN Corolla không được gia tăng về công suất, vẫn giữ nguyên ở mức 305 mã lực. Tuy nhiên, các kỹ sư của Gazoo Racing đã tinh chỉnh để mô-men xoắn cực đại tăng thêm 15 Nm, đạt mức 415 Nm.

Đáng chú ý, nâng cấp này được đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm vận hành phiên bản chạy bằng hydro lỏng của hãng tại giải đua Super Taikyu (Nhật Bản). Đội ngũ phát triển đặc biệt tập trung tối ưu hóa dải mô-men xoắn ở dải vòng tua tầm trung (từ 3.600 đến 4.800 vòng/phút), giúp xe bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ khi thoát cua.

Hàng ghế trước được trang bị cặp ghế đua dạng thùng (bucket seat) bằng sợi thủy tinh siêu ôm người.

Để duy trì hiệu suất đỉnh cao ở những dải tốc độ giới hạn, GRMN Corolla được trang bị hệ thống phun nước làm mát liên hợp (intercooler water-injection), kết hợp cùng hốc hút gió làm mát (cool-air intake) từng được cập nhật trên bản GR Corolla tiêu chuẩn vào cuối năm ngoái.

Độ cứng vững của khung gầm cũng được gia cố đáng kể khi chiều dài lớp keo kết cấu tăng từ 13,9 mét lên tới 32,7 mét – kết quả sau hàng loạt bài thử nghiệm khắc nghiệt tại "Địa ngục xanh" Nürburgring. Mặc dù sức mạnh động cơ chỉ thay đổi nhẹ, nhưng toàn bộ "gói phần cứng" còn lại của GRMN Corolla đã được lột xác toàn diện.

Toyota GRMN Corolla sẽ được xuất xưởng với số lượng giới hạn, trong đó các thị trường Nhật Bản, Bắc Mỹ và Úc được ưu tiên hàng đầu. Tại quê nhà Nhật Bản, khách hàng có thể đặt cọc thông qua ứng dụng GR vào quý III năm nay trước khi xe chính thức bàn giao vào năm sau.

Đối với những tín đồ đam mê dòng xe này nhưng e ngại cấu hình số sàn 2 chỗ ngồi quá khắc nghiệt, Gazoo Racing cũng hé lộ đang phát triển phiên bản GR Corolla Morizo RR (tương tự người anh em GR Yaris Morizo RR). Phiên bản này sở hữu màu sơn xám phẳng phối đường chỉ vàng thể thao, giữ nguyên cấu hình 5 chỗ ngồi tiện dụng và đặc biệt là được trang bị hộp số tự động trực tiếp 8 cấp (DAT) hoàn toàn mới.