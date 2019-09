Toyota ra mắt mẫu xe mới có tên Granvia, giá bán từ 43.085 USD

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 09:00 AM (GMT+7)

Toyota Granvia - đứa con lai giữa Alphard và Hiace.

Xe Toyota Sự kiện:

Chiếc Minivan được phát triển dựa trên H300 HiAce thế hệ thứ 6, Toyota Granvia 2020 là một mẫu MPV cỡ lớn có sức chứa từ 9 - 11 người. Granvia được chính hãng mẹ Toyota định vị là mẫu xe nằm giữa Hiace và Alphard. Có nghĩa là Granvia sẽ sang trọng hơn Hiace nhưng lại kém hơn đôi chút so với Alphard. Do đó về thiết kế tổng thể, Toyota Granvia 2020 sở hữu nhiều đường nét tương đồng so với 2 "người anh em" kể trên. Ở phần đầu xe, Granvia 2020 mang đậm dấu ấn thiết kế của Alphard với phần mặt ca-lăng cực kỳ lớn với những đường viền chrome dày bản, cặp đèn Led sắc cạnh mang tới vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính.

Australia là quốc gia đầu tiên mở bán Toyota Granvia.

Sean Hanley, phó chủ tịch phòng kinh doanh của Toyota Australia, cho biết Toyota ở nước này muốn mang đến cho người dân một mẫu xe mới, Granvia là một lựa chọn hoàn hảo với sự tinh tế và thoải mái để phục vụ cho gia đình lẫn chạy dịch vụ như khách sạn, nhà hàng...

Granvia được trạng bị cửa kéo cho cả 2 bên, khoang hành khách phía sau có 4 ghế tách biệt hoặc có thêm một băng ghế 2 chỗ ngồi được bổ sung ở phía sau cho tùy chọn 8 chỗ.

Trên phiên bản cao cấp Granvia VX có thêm tùy chọn cửa sau đóng, mở bằng điện. Bản cao cấp này cũng được trang bị hệ thống giải trí hiện đại, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, ghế ngồi được bọc da, hệ thống âm thanh Pioneer 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và gương chiếu hậu chỉnh điện.

Về trang bị an toàn, Granvia được trang bị cảnh báo va chạm với người đi bộ vào ban ngày lẫn ban đêm và cảnh báo va chạm với xe đạp vào ban ngày, phát hiện biển báo giao thông và kiểm soát hành trình Cruise Control.

Toyota Granvia sở hữu nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo va chạm, phát hiện biển báo...

Động cơ trên Gravia được xây dựa dựa trên mẫu Toyota Hiace, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chi tiết. Nhiều khả năng trang bị động cơ cũng sẽ tương tự Hiace với 1 động cơ xăng và 2 động cơ dầu. Động cơ dầu 2.8L tạo ra 174 mã lực, có cả 2 phiên bản số sàn và số tự động.

Phiên bản động cơ dầu khác cũng là loại 2.8L cung cấp sức mạnh 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420-450 Nm. Đứng đầu dòng sản phẩm là động cơ xăng 3.5L tạo ra công suất 277 mã lực HP, trang bị cùng hộp số sàn hoặc hộp số tự động.

Toyota Granvia được cung cấp với 4 phiên bản khác nhau bao gồm 2 phiên bản 6 chỗ và 2 phiên bản 8 chỗ. Phiên bản 6 chỗ ngồi có giá bán bắt đầu ở mức 62.990 AUD, tương đương với 43.085 USD, phiên bản 8 chỗ ngồi có giá từ 64.990 AUD, tương đương 44.453 USD. Phiên bản cao cấp nhất là Granvia VX có 2 lựa chọn bao gồm 6 chỗ hoặc 8 chỗ, giá bán của Gravina VX là 74.990 AUD, tương đương 51.293 USD.