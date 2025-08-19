All New Hyundai Santa Fe Hybrid - mẫu xe được mong chờ hiện nay

Hyundai Santa Fe Hybrid đã từng được Hyundai Thành Công bán ra tại Việt Nam hồi năm 2023. Tuy nhiên, với dòng All New Santa Fe vừa mới trình làng, các phiên bản chỉ sử dụng động cơ thuần xăng mà chưa có bản lai điện.

Trên thế giới, All New Hyundai Santa Fe Hybrid đã được trình làng tại nhiều nước như Mỹ hoặc là Thái Lan gần đây. Chính vì thế, khách hàng trong nước cũng đang mong chờ phiên bản lai điện cũng sẽ sớm giới thiệu tại Việt Nam.

All New Santa Fe Hybrid tại Thái Lan được trang bị động cơ Smartstream T-GDI 1.6 tăng áp cho công suất tối đa 178 mã lực và mômen xoắn cực đại 265 Nm. Kết hợp với một môtơ điện sử dụng pin lithium cho công suất 60 mã lực và mômen xoắn 264 Nm. Xe có thể đạt tổng công suất tới 231 mã lực và 367 Nm. Không chỉ có sức mạnh ấn tượng, bản hybrid còn tiết kiệm nhiên liệu với mức 5,1 L/100km đường hỗn hợp.

Với sức mạnh vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Santa Fe Hybrid hứa hẹn sẽ "thế chỗ" khoảng trống mà bản dầu để lại, đồng thời cũng là lựa chọn dành cho những người quan tâm tới môi trường.

Hyundai Santa Fe Hybrid vẫn giữ thiết kế vuông vức Boxy Design đặc trưng của phiên bản mới. Xe có cấu cấu hình 3 hàng ghế, 6 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ, trong đó hàng ghế thứ hai là ghế Captain chỉnh điện đảm bảo trải nghiệm tối ưu cho các thành viên trong gia đình. Xe cũng được trang bị cụm màn hình cong toàn cảnh kép 12.3 inch, tích hợp giữa bảng đồng hồ và hệ thống giải trí – mang đến trải nghiệm trực quan, hiện đại.

Về mặt an toàn, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS, tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ phanh khi chuyển làn, hỗ trợ giữ làn đường, và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Kèm theo đó là nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Giá bán của Hyndai Santa Fe Hybrid tại Thái Lan khởi điểm từ 1.599.000 baht khoảng 1,295 tỷ đồng.