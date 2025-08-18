Toyota Yaris Cross đoạn 5 sao chuẩn an toàn ASEAN NCAP

Mặc dù bị chê thân vỏ mỏng nhưng Toyota Yaris Cross vừa vượt qua các bài đánh giá khắc nghiệt của tổ chức ASEAN NCAP. Kết quả này ngang bằng với các đối thủ như Nissan Kicks, Mitsubishi Xforce hay Chery Omoda C5 đang bán tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Và sau một thời gian ra mắt, Toyota Yaris Cross đã được tổ chức đánh giá xe mới ASEAN NCAP thử nghiệm va chạm nhằm đưa ra những kết quả tham chiếu dành cho người dùng.

Mẫu xe này tham gia thử nghiệm an toàn của ASEAN NCAP là phiên bản máy xăng được sản xuất tại Indonesia. Kết quả thử nghiệm sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản tại thị trường Indonesia và các thị trường phân phối như Brunei, Philippines, Lào, Myanmar, Việt Nam. Ngoài ra, kết quả đánh giá của ASEAN NCAP cũng đồng thời áp dụng cho thị trường lắp ráp nội địa như Thái Lan và Malaysia.

Ở hạng mục bảo vệ người lớn (AOP), Toyota Yaris Cross đạt 29,28 trên 32 điểm. Phân tích dữ liệu từ hình nộm ở các va chạm phía trước, người lái và hành khách được bảo vệ tốt phần đầu, đùi và hai chân trước. Phần ngực bảo vệ ở mức khá, trong khi phần ống chân người lái chỉ bảo vệ ở mức trung bình. Ở các va chạm hông, người lái và hành khách được bảo vệ tốt ở các khu vực đầu và thân trên.

Ở hạng mục bảo vệ hành khách trẻ em (COP), Toyota Yaris Cross đạt 44,17 trên 51 điểm. Thử nghiệm được thực hiện với ghế trẻ em ở hai vị trí hàng ghế sau. Kết quả thử nghiệm mức độ rung động khi va chạm đạt điểm tuyệt đối 24, khả năng tương thích với các loại ghế đạt 9 trên 13, trong khi điểm lắp đặt đạt 11,17 trên 12. Ngoài ra, vị trí an toàn nhất để lắp đặt ghế trẻ em là bên phải hàng ghế thứ hai.

Ở hạng mục tính năng an toàn hỗ trợ Safety Assist, Toyota Yaris Cross cũng đạt 17,74 trên 21 điểm. Trong đó hiệu quả hệ thống phanh và tránh va chạm đạt tuyệt đối 6 trên 6, chức năng cảnh báo thắt dây an toàn đạt 4,5 trên 6, hệ thống phanh khẩn cấp đạt 4,23 trên 6 và các chức năng an toàn chủ động đạt 3 trên 3.

Ở hạng mục bảo vệ người đi xe máy, Toyota Yaris Cross cũng được đánh giá số điểm 9,76 trên 16. Hai chức năng được các chuyên gia đánh giá cao là cảnh báo điểm mù và camera lùi. Ngoài ra, chức năng phanh khẩn cấp bao gồm chức năng phát hiện người đi xe máy và hệ thống đèn pha thích ứng cũng là hai chức năng được đánh giá cao.

Kết quả thử nghiệm Toyota Yaris Cross được thực hiện theo quy trình đánh giá 2021 – 2025. Đây cũng là năm cuối cùng áp dụng trước khi các quy định mới có hiệu lực vào năm sau. Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross được giới thiệu vào tháng 9/2023. Mẫu xe B-SUV của Toyota được nhập khẩu từ Indonesia dưới 2 phiên bản: Bản G (máy xăng) và HEV.

Phiên bản G trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và 3 chế độ lái Eco/ Normal/ Power. Phiên bản HEV trang bị động cơ Hybrid, kết hợp máy xăng 1.5L cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, cùng với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm hộp số e-CVT và 3 chế độ lái Eco/ Normal/ Power.

Điểm đặc biệt là cả 2 đều trang bị Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense với 6 tính năng: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, Đèn chiếu xa tự động, Kiểm soát vận hành chân ga, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, Điều khiển hành trình chủ động.

Ngoài ra, Toyota Yaris Cross cũng trang bị Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cảnh báo áp suất lốp, 6 túi khí, Cảm biến đỗ xe trước/sau, Camera 360.