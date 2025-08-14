Đây là khối động cơ hoàn toàn mới của Toyota

Theo các thông tin được truyền thông địa phương đồn đoán thì hiện tại Toyota đang có kế hoạch mở rộng đội hình xe hiệu suất cao thông qua một cấu hình động cơ xăng mới. Cụ thể, vào đầu quý 2 vừa qua, ba hãng xe Nhật gồm Toyota, Mazda và Subaru đã khẳng định việc đang có kế hoạch phát triển một động cơ đốt trong mới. Và gần đây Toyota cũng đã công bố thêm một số thông tin về động cơ này.

Theo một nguồn tin uy tín từ Nhật Bản cho biết, Toyota đang phát triển một động cơ 2.0L có công suất tối đa lên tới 592 mã lực mà không cần sự can thiệp hỗ trợ nào từ công nghệ hybrid, vốn đang được ưa chuộng để tăng thêm hiệu suất.

Cụ thể hơn, động cơ này sẽ có hiệu suất cao nhất lên đến 592 mã lực cho các phiên bản xe đua hay xe hiệu suất cao, ngoài ra sẽ có thêm 2 mức công suất khác gồm 395 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt550Nm và 296 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 400Nm cho các mẫu xe thể thao

Hiện chưa rõ mẫu xe nào sẽ được trang bị động cơ có hiệu suất cao nhất. Nhưng 2 tùy chọn còn lại có khá nhiều mẫu xe sẽ được lựa chọn. Đáng chú ý mới đây dòng xe Celica hay MR2 vừa có kế hoạch sản xuất lại nên khả năng cao sẽ được trang bị động cơ trên.

Toyota cũng là một trong số ít hãng xe vẫn duy trì phát triển động cơ đốt trong thay vì dồn toàn bộ cho động cơ điện hay hybrid. Hiện tại thông tin về khối động cơ mới này khá hạn chế, phía Toyota cho biết động cơ này sẽ tiết kiệm nhiên liệu, mạnh và có thể dễ dàng tùy biến thêm cấu hình hybrid hoặc tùy chỉnh cho loại nhiên liệu khác.