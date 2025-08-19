Honda Stylo 160 2025 trình làng, giá từ 47 triệu đồng

Mẫu tay ga mang thiết kế retro hiện đại - Honda Stylo 160 chính thức bán ra thị trường từ năm 2024. Xe gây ấn tượng với lối thiết kế đẹp mắt và tích hợp các trang bị hiện đại hàng đầu. Và phiên bản 2025 vừa được Astra Honda Motor (Honda tại Indonesia) ra mắt vẫn kế thừa những đặc trưng của dòng này.

Honda Stylo 160 2025 không có thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại trừ việc cập nhật các màu sắc mới. Trong đó, nổi bật nhất là phiên bản màu nhám giúp xe có được bề ngoài sang trọng, cao cấp ấn tượng. Đặc biệt, phiên bản ABS sử dụng chất liệu yên bọc bằng da lộn, không trơn trượt và sự kết hợp hai tông màu trên bộ họa tiết ở dàn áo.

Về sức mạnh, Stylo 160 2025 vẫn sử dụng động cơ eSP+ loại xy lanh đơn dung tích 160cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, đủ mạnh để đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển trong và ngoài thành phố.

Xe còn được trang bị khung sườn eSAF với thời gian bảo hành lên tới 5 năm, hệ thống đèn LED toàn xe, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, cổng sạc tiện lợi nằm trong hộc chứa đồ phía trước, hệ thống Smartkey, cốp chứa đồ rộng tới 16,5 lít, và bình xăng dung tích 5,5 lít.

Giá bán Honda Stylo 160 2025 tăng nhẹ, ở mức 29.170.000 rupiah (khoảng 47,4 triệu đồng) với bản CBS, trong khi bản ABS có giá bán 32.161.000 rupiah (khoảng 52,2 triệu đồng).