Toyota Land Cruiser Hybrid chốt giá gần 3 tỷ đồng, dự kiến về Việt Nam cuối năm

Toyota tiếp tục mở rộng danh mục xe điện hóa tại Đông Nam Á khi chính thức giới thiệu Land Cruiser Hybrid tại Philippines. Mẫu SUV cỡ lớn được niêm yết ở mức 6,93 triệu peso (tương đương gần 3 tỷ đồng), trở thành phiên bản đắt nhất của dòng Land Cruiser tại thị trường này và được xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới.

Land Cruiser Hybrid gần như không thay đổi về thiết kế so với bản động cơ đốt trong. Xe chỉ được bổ sung một số chi tiết sơn đen bóng Jet-Black Garnish, logo "HEV" cùng một số điểm nhấn ngoại thất nhằm tạo sự khác biệt.

Khách hàng tại Philippines có bốn lựa chọn màu sơn gồm Attitude Black Mica, Silver Metallic, Gray Metallic và Precious White Pearl, trong đó màu trắng ngọc trai yêu cầu trả thêm 15.000 peso (khoảng 6,4 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động hybrid mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tương tự cấu hình trên Lexus LX 700h. Động cơ xăng cho công suất 409 mã lực, mô-tơ điện bổ sung thêm 49 mã lực, nâng tổng công suất lên 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 790 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp, giúp đây trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota sản xuất.

Bên cạnh khả năng vận hành, Toyota cũng trang bị cho Land Cruiser Hybrid hàng loạt công nghệ hỗ trợ off-road như Auto Multi-Terrain Select có khả năng tự động nhận diện các điều kiện địa hình gồm cát, bùn, đá hoặc đường đất để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp. Xe còn có hệ thống quan sát địa hình Multi-Terrain Monitor cùng gói an toàn Toyota Safety Sense 3 với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ giữ làn đường.

So với phiên bản Land Cruiser VX sử dụng động cơ diesel đang bán tại Philippines, bản hybrid có giá cao hơn khoảng 1,2 triệu peso (hơn 500 triệu đồng). Đổi lại, Toyota hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn vừa sở hữu hiệu năng mạnh hơn, vừa cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu nhờ công nghệ điện hóa.

Việc ra mắt Land Cruiser Hybrid cũng nằm trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm điện hóa của hãng, bên cạnh những mẫu xe như Land Cruiser FJ và Hilux BEV từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026.

Tại Việt Nam, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe dự kiến ra mắt trong quý IV/2026 với mức giá nhiều khả năng cao hơn phiên bản động cơ xăng hiện hành. Nếu đúng kế hoạch, Land Cruiser Hybrid sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV cỡ lớn, đồng thời nối tiếp xu hướng điện hóa đang được Toyota đẩy mạnh trên nhiều thị trường.