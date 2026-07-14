Toyota Land Cruiser FJ tiếp tục được hé lộ thêm ảnh mới tại Việt Nam

Động thái "nhá hàng" mẫu SUV mới trên fanpage chính thức của Toyota Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý. Dù hãng chưa xác nhận tên xe, những hình ảnh được công bố khiến Land Cruiser FJ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Cách đây không lâu nhiều đại lý Toyota cũng đã thông báo nhận đặt cọc Land Cruiser FJ, đồng thời cho biết xe sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong nhiều năm, cái tên Land Cruiser luôn gắn với hình ảnh SUV cỡ lớn, giá bán cao và hướng đến nhóm khách hàng có điều kiện tài chính.

Toyota Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng về mẫu xe FJ mới.

Ở chiều ngược lại, các mẫu SUV phổ thông như Corolla Cross hay Fortuner lại phục vụ những nhóm khách hàng hoàn toàn khác. Nếu xuất hiện tại Việt Nam, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa hai nhóm sản phẩm này.

Theo thông tin từ đại lý, xe dự kiến có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Tại Thái Lan, mẫu xe này có giá khởi điểm 1,269 triệu baht, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Land Cruiser FJ được xây dựng trên nền tảng IMV0 dạng khung rời (body-on-frame), tương tự Hilux Champ, thay vì sử dụng khung gầm liền khối như nhiều SUV đô thị hiện nay.

Khác với Fortuner, Land Cruiser FJ sở hữu cấu hình trục cơ sở ngắn (Super Short Wheelbase), giúp tổng thể xe gọn hơn và cải thiện khả năng xoay trở trong đô thị. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.580 mm.

Xe dự kiến có giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Khoảng sáng gầm đạt 245 mm, khả năng lội nước 700 mm và bán kính quay vòng chỉ khoảng 5,5 m. Những thông số này cho thấy Toyota hướng Land Cruiser FJ đến nhóm khách hàng vừa cần một mẫu xe đủ linh hoạt để sử dụng hằng ngày, vừa có thể đáp ứng nhu cầu chinh phục địa hình.

Ngoại thất của xe tuân thủ triết lý thiết kế hình khối vuông vức, mang hơi hướng cổ điển tương tự mẫu Suzuki Jimny nhưng có kích thước ở phân khúc lớn hơn. Mặt trước nổi bật với cụm đèn chiếu sáng tích hợp dải định vị LED tùy chọn dạng tròn hoặc vuông.

Thân xe được bảo vệ bởi các lớp ốp nhựa đen lớn, đi kèm trụ C dày bản và cửa cốp sau dạng mở ngang đặc trưng có gắn bánh dự phòng, củng cố vẻ ngoài mạnh mẽ và phong trần. Tiến vào bên trong, khoang cabin của Land Cruiser FJ duy trì phong cách góc cạnh đồng nhất với "đàn anh" Land Cruiser Prado hay dòng Hilux thế hệ mới.

Xe được trang bị vô-lăng ba chấu chắc chắn, khu vực trung tâm là màn hình cảm ứng 12,3 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thông tin phía sau tay lái. Hệ thống điều hòa được tinh chỉnh với các phím điều khiển dạng điện tử hiện đại, mang lại sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Theo thông tin từ các đại lý, Land Cruiser FJ tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, sản sinh công suất 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Đáng chú ý, xe còn được trang bị khóa vi sai cầu sau - một trang bị thường xuất hiện trên các mẫu SUV và bán tải thiên về offroad, giúp cải thiện khả năng vượt địa hình có độ bám thấp. Toyota cũng sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau liên kết bốn điểm kết hợp lò xo cuộn nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường nhựa và địa hình phức tạp.

Nội thất bên trong xe Toyota Land Cruiser FJ tại thị trường Thái.

Xe dự kiến được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bên cạnh đó là camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát gầm xe, cùng các hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo - những trang bị có ý nghĩa thực tế khi xe di chuyển trên địa hình phức tạp.