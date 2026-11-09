Toyota Land Cruiser FJ có thêm phiên bản đèn chiếu sáng mới

Thương hiệu Toyota vừa thông báo kế hoạch nâng cấp danh mục tùy chọn cá nhân hóa cho mẫu xe địa hình Land Cruiser FJ. Theo đó, bắt đầu từ tháng 1/2027, người tiêu dùng tại thị trường Nhật Bản có thể tùy chọn cụm đèn chiếu sáng phía trước dạng tròn cổ điển thay thế cho cụm đèn hình chữ nhật tiêu chuẩn hiện tại.

Đây là chi tiết thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ các dòng xe Land Cruiser huyền thoại trong quá khứ, đặc biệt là thế hệ 40 Series đình đám, vốn từng chỉ xuất hiện trên biến thể giới hạn First Edition. Bên cạnh sự thay đổi về hệ thống chiếu sáng, danh mục phụ kiện chính hãng lắp đặt tại đại lý cũng ghi nhận sự xuất hiện của bộ cản trước/sau mang tên Adventure.

Xe được trang bị bộ cản trước/sau mang tên Adventure.

Trang bị này sở hữu các đường cắt gọt góc cạnh và hầm hố, giúp gia tăng vẻ ngoài cứng cáp cũng như tối ưu phong cách việt dã cho chiếc SUV. Việc bổ sung thêm các trang bị này giúp người mua xe dễ dàng cá nhân hóa phương tiện theo sở thích hoài cổ.

Theo ghi nhận hiện tại, những tùy chọn mới chỉ được Toyota xác nhận áp dụng riêng cho thị trường Nhật Bản, trong khi kế hoạch triển khai tại các quốc gia khác vẫn chưa được công bố. Ngoại trừ hai điểm mới kể trên, thiết kế tổng thể của Toyota Land Cruiser FJ vẫn được giữ nguyên.

Thiết kế tổng thể của Toyota Land Cruiser FJ vẫn được giữ nguyên.

Xe tiếp tục sở hữu những đặc điểm quen thuộc như bánh dự phòng đặt phía sau, giá nóc, bậc lên xuống và ốp bảo vệ vòm bánh xe.