Toyota Innova có thêm tuỳ chọn trang bị pin Lithium-ion mới

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu MPV Innova Cross (hay còn gọi là Innova Zenix) tại Đông Nam Á. Điểm đổi mới đáng chú ý nhất trên Toyota Innova Cross 2027 nằm ở việc nâng cấp hệ thống lưu trữ năng lượng.

Về mặt ngoại thất, Toyota bổ sung một số chi tiết sơn màu đen bóng Piano Black như vỏ gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá nhằm tạo điểm nhấn thị giác. Xe vẫn giữ nguyên các thông số kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.760 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Mẫu xe tiếp tục được phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C.

Toyota Innova Cross 2027 được phân phối với hai phiên bản HEV Smart và HEV Premium.

Bên trong khoang cabin, cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình đồng hồ thông tin TFT 12,3 inch hoàn toàn mới, đồng thời hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa Toyota Remote Control. Hệ thống giải trí trung tâm vẫn sử dụng màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm hệ thống kết nối T-Connect, điều hòa tự động và đèn trang trí nội thất.

Phiên bản HEV Smart sở hữu mâm hợp kim 18 inch, hệ thống chiếu sáng LED, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai dạng thương gia (Captain Seat), phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và cốp sau đóng/mở điện hỗ trợ rảnh tay.

Toyota Innova Cross mới có ba màu sơn ngoại thất gồm đen, bạc và trắng ngọc trai.

Phiên bản cao cấp HEV Premium được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, lẫy chuyển số sau vô-lăng, sạc không dây, camera 360 độ và camera hành trình trước/sau. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai trên bản Premium có chức năng ngả điện cùng đệm đỡ bắp chân Ottoman chỉnh điện.

Xe đã chuyển sang sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 1,3 kWh, thay thế cho loại pin nickel-metal hydride (Ni-MH) ở phiên bản cũ. Nâng cấp này cùng sự điều chỉnh hệ thống giúp mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe giảm xuống còn 4,69 lít/100 km (tương đương 21,3 km/lít), cải thiện so với mức 20,6 km/lít trước đây.

Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học E20 và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Về sức mạnh vận hành, mẫu MPV này vẫn duy trì hệ truyền động hybrid bao gồm động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 188 Nm kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Tổng công suất kết hợp của hệ thống đạt 186 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về an toàn, Toyota Innova Cross 2027 được trang bị gói Toyota Safety Sense. Gói này bao gồm hệ thống phanh phòng tránh va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động trên toàn dải tốc độ và đèn pha tự động. Các tính năng khác gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe ở hai đầu xe và 6 túi khí.

Mẫu xe MPV này vẫn duy trì hệ truyền động hybrid.

Tại Thái Lan, Xe có ba màu sơn ngoại thất gồm đen, bạc và trắng ngọc trai. Khách hàng lựa chọn màu trắng sẽ phải trả thêm 10.000 baht tương đương hơn 7 triệu đồng. Xe được phân phối với hai phiên bản HEV Smart và HEV Premium cùng mức giá lần lượt là 1.379.000 baht tương đương hơn 1 tỷ đồng và 1.489.000 baht tương đương hơn 1,13 tỷ đồng.

Chính sách bảo hành được Toyota Thái Lan áp dụng khá dài đối với các bộ phận của hệ truyền động điện hóa. Cụ thể, toàn bộ xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Các thành phần thuộc hệ thống hybrid có thời hạn bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường, trong khi pin hybrid được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km.