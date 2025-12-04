Toyota Crown Sport RS được biên chế vào xe cảnh sát tại Nhật

Cảnh sát tỉnh Aichi đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi chính thức giới thiệu mẫu xe tuần tra Toyota Crown Sport RS. Đây được ghi nhận là chiếc xe cảnh sát đầu tiên trên thế giới được phát triển dựa trên biến thể SUV thể thao của dòng Crown thế hệ mới. Theo xác nhận từ cơ quan chức năng, "chiến mã" đặc biệt này đã được bàn giao và đưa vào biên chế hoạt động từ tháng 3/2025.

Khoác lên mình bộ cánh đen - trắng tương phản đặc trưng của lực lượng cảnh sát Nhật Bản, chiếc Toyota Crown Sport RS toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần năng động. Thân xe nổi bật với logo POLICE cùng dòng chữ Kanji "Aichi-ken Keisatsu" (Cảnh sát tỉnh Aichi) được in sắc nét, giúp người dân dễ dàng nhận diện.

Toyota Crown Sport RS trang bị công nghệ Dual Boost Hybrid System PHEV tiên tiến.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất ở ngoại thất chính là hệ thống đèn hiệu hình tam giác đặt trên nóc xe. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tích hợp cơ cấu nâng hạ thông minh, cho phép cụm đèn nhô cao hơn để cảnh báo các phương tiện khác từ khoảng cách xa, đặc biệt hữu ích trong các tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc.

Ngoài ra, để tối ưu hóa khả năng quan sát, chiếc xe còn được bổ sung gương chiếu hậu phụ trên nắp capo. Trang bị này giúp các sĩ quan giảm thiểu tối đa điểm mù và xử lý linh hoạt hơn khi điều khiển xe di chuyển vào các con hẻm nhỏ hoặc không gian hẹp.

Cảnh sát tỉnh Aichi bổ sung Crown Sport RS vào đội hình.

Bước vào bên trong, khoang lái của chiếc xe tuần tra vẫn giữ lại những đường nét thể thao nguyên bản với chất liệu da bọc phối màu đen và đỏ đầy cá tính. Tuy nhiên, không gian này đã được tùy biến lại để phục vụ công tác chuyên môn.

Các kỹ sư đã lắp đặt thêm hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến hiện đại, bộ điều khiển còi hụ, loa phát thanh chuyên dụng và các thiết bị hỗ trợ khác, biến chiếc SUV thành một trung tâm chỉ huy di động thực thụ cho lực lượng hành pháp.

Trang bị chuyên dùng trên các mẫu xe cảnh sát.

Ẩn sau vẻ ngoài hầm hố là một hệ truyền động mạnh mẽ, sẵn sàng cho những cuộc truy đuổi tốc độ cao. Phiên bản Toyota Crown Sport RS này được trang bị công nghệ Dual Boost Hybrid System PHEV tiên tiến. Hệ thống bao gồm một động cơ xăng I4, dung tích 2.4L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, cho công suất tổng hợp tối đa lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 542 Nm.

Sức mạnh này được truyền xuống mặt đường thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four Advanced và hộp số tự động 6 cấp Direct Shift-6AT, kết hợp cùng cầu sau eAxle. Cấu hình này giúp chiếc xe có khả năng bứt tốc ấn tượng và vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Tại thị trường nội địa Nhật Bản, phiên bản thương mại Toyota Crown Sport RS PHEV hiện có giá khởi điểm từ 7,65 triệu Yen (tương đương khoảng 48.800 USD).

Việc Cảnh sát tỉnh Aichi bổ sung Crown Sport RS vào đội hình không phải là điều quá ngạc nhiên, bởi dòng xe Toyota Crown từ lâu đã là biểu tượng gắn liền với lực lượng cảnh sát xứ sở hoa anh đào. Trước đây, các thế hệ sedan của dòng xe này thường xuyên được sử dụng làm xe tuần tra công khai hoặc thậm chí được nâng cấp thành xe cảnh sát ngầm (unmarked police cars) để thực hiện các nhiệm vụ bí mật.