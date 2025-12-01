Toyota Corolla Altis phiên bản nâng cấp trình làng

Tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2025 (Auto Tech China 2025) đang diễn ra sôi động tại Trung Quốc, hãng xe Nhật Bản Toyota đã chính thức vén màn mẫu sedan Toyota Corolla mới. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ 12, được phát triển đặc biệt để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường tỷ dân.

Sự xuất hiện của Corolla mới ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ màn lột xác toàn diện từ thiết kế ngoại thất đến trang bị công nghệ bên trong. Xe mang đến một diện mạo trẻ trung và sắc sảo hơn hẳn nhờ ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với tạo hình "đầu búa" (hammerhead) đặc trưng, phong cách đã làm nên thành công cho Toyota Prius và Camry thế hệ mới.

Bao quanh khu vực này là cụm đèn pha hình chữ C sắc lẹm, kết hợp hài hòa với cản trước hình chữ L tích hợp đèn sương mù, dẫn luồng khí vào hốc hút gió trung tâm được tinh chỉnh mỏng và hiện đại hơn. Nhìn từ bên hông, chiếc sedan cỡ C này trở nên thể thao hơn nhờ bộ vành hợp kim 17 inch có thiết kế mới, gợi nhớ đến phong cách sang trọng của dòng Lexus ES.

Một chi tiết trang trí hình tam giác màu đen được khéo léo đặt ở cuối cột C giúp tạo hiệu ứng thị giác kéo dài phần kính xe, mang lại cảm giác trường dáng hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng được trau chuốt lại với dải màu đỏ phản quang, tạo điểm nhấn nổi bật khi di chuyển trong đêm.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi theo hướng kỹ thuật số hóa. Bảng điều khiển và ốp cửa được thiết kế lại hiện đại hơn, kết hợp với hệ thống cửa gió điều hòa chạy dài toàn chiều rộng và hàng cửa gió trung tâm nằm gọn bên dưới. Khu vực bệ tỳ tay được mở rộng, tích hợp hai giá đỡ điện thoại và sạc không dây tiện lợi.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở hệ thống giải trí. Trong khi màn hình kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng được giữ nguyên, màn hình cảm ứng trung tâm đã được nâng cấp lên kích thước 12,9 inch dạng nổi. Đặc biệt, màn hình này vận hành mượt mà nhờ con chip Qualcomm Snapdragon 8155 mạnh mẽ. Theo xu hướng tối giản hóa, Toyota đã loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý của hệ thống điều hòa, chuyển toàn bộ thao tác điều khiển tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm.

Về khả năng vận hành, Toyota Corolla 2026 mang đến cho khách hàng hai tùy chọn động cơ đáng chú ý. Phiên bản động cơ xăng truyền thống sử dụng máy M20E-FTS dung tích 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 171 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT mang lại trải nghiệm lái êm ái.

Bên cạnh đó, phiên bản Hybrid tiếp tục là thế mạnh của Toyota với sự kết hợp giữa động cơ Atkinson, dung tích 1.8L, cho công suất 98 mã lực và hai mô-tơ điện. Hệ thống này được cung cấp năng lượng bởi bộ pin NMC công nghệ mới.

Theo công bố từ nhà sản xuất, phiên bản Hybrid này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, chỉ 4,13 lít/100 km đường hỗn hợp. Với bình nhiên liệu đầy và pin sạc đủ, xe có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 1.041 km, giải quyết triệt để nỗi lo về quãng đường di chuyển dài.