Toyota chi 800 triệu USD nghiên cứu xe điện mới tại châu Âu

Theo trang Motor1, hãng xe Toyota vừa công bố khoản đầu tư hơn 680 triệu EURO (gần 800 triệu USD) để mở rộng nhà máy tại Cộng hòa Czech, biến đây thành một trong những trung tâm sản xuất xe điện quan trọng của hãng tại châu Âu. Diện tích nhà máy sẽ được nâng từ 152.000 m2 lên 173.000 m2, bổ sung thêm dây chuyền sản xuất pin, xưởng hàn và xưởng sơn, nâng tổng công suất vượt mức 220.000 xe/năm.

Hiện tại, nhà máy Czech đang sản xuất Yaris Hybrid và Aygo X, nhưng khoản đầu tư khổng lồ này được cho là nhằm chuẩn bị cho ít nhất 1-2 mẫu xe điện hoàn toàn mới. Theo Autocar, nhiều khả năng Toyota sẽ phát triển một mẫu EV cỡ nhỏ dựa trên nền tảng TNGA-B vốn được dùng cho Yaris để cạnh tranh trực diện với các đối thủ như Tesla hay BYD tại thị trường châu Âu.

Ông Andrea Carlucci, phụ trách sản phẩm và marketing Toyota châu Âu, cho biết: “Thời điểm cho một chiếc xe điện cỡ Yaris chắc chắn sẽ đến, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Trước mắt, chúng tôi tập trung vào các phân khúc C, D và E vốn đang tăng trưởng nhanh nhất”.

Khoản đầu tư này nhận được 7,4 triệu USD hỗ trợ từ chính phủ Czech, đồng thời dự kiến tạo thêm 245 việc làm mới. Thủ tướng Petr Fiala khẳng định đây là bước phát triển có ý nghĩa chiến lược, không chỉ cho Toyota mà còn cho tương lai ngành công nghiệp ô tô tại Czech.

Việc mở rộng sản xuất xe điện tại châu Âu cho thấy Toyota đang từng bước dịch chuyển sang lộ trình điện hóa đa dạng, kết hợp hybrid, PHEV và BEV, thay vì tập trung hoàn toàn vào một giải pháp. Điều này được kỳ vọng giúp hãng giữ vững lợi thế trong bối cảnh thị trường EV tại châu Âu ngày càng khốc liệt.