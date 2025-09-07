Toyota Vios tiếp tục được khuyến mại khủng trong tháng 9/2025

Theo đó, khách hàng mua xe Toyota Vios, hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong tháng 9/2025 sẽ được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá trị mức hỗ trợ tối đa cho từng phiên bản như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá trị mức hỗ trợ tối đa (triệu đồng) Toyota Vios 1.5E MT 458 46 Toyota Vios 1.5E CVT 488 50 Toyota Vios 1.5G CVT 545 54

Từ đầu năm 2025, hãng xe Nhật liên tiếp thực hiện các chương trình khuyến mại hỗ trợ phí trước bạ 50% dành cho khách hàng mua xe Vios, và tháng 9 này là tháng đầu tiên mà Toyota đưa tới mức ưu đãi 100% phí trước bạ. Điều này chắc chắn sẽ tạo lực đẩy mạnh cho doanh số mẫu sedan B này.

Trong tháng 8/2025, Toyota Vios đạt doanh số 726 xe, giảm 40,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2025, tổng doanh số cộng dồn của mẫu sedan hạng B này đạt 7.204 xe, giúp Vios tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc. Xếp ở vị trí thứ hai là Hyundai Accent, dù chưa có số liệu bán hàng tháng 8, nhưng doanh số cộng dồn đến hết tháng 7/2025 mới đạt 4.297 xe – còn cách khá xa so với Vios.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ về doanh số, cộng với việc Toyota liên tiếp đưa ra các chương trình khuyến mại khủng thì chắc chắc Vios sẽ có nhiều lợi thế trong việc tạo khoảng cách lớn về doanh số với các "đối thủ" khác cho tới cuối năm - thường là thời điểm thị trường sôi động hơn cả.