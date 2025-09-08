Bản thuần điện thay thế Toyota Corolla Cross xuất hiện trên phố

Toyota C-HR 2026 sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026 để đánh dấu sự trở lại của dòng xe C-HR dưới dạng chạy hoàn toàn điện, sau khi phiên bản chạy bằng xăng bị ngừng sản xuất vào năm 2022.

Hình ảnh được cho là của Toyota C-HR 2026 trên đường phố.

C-HR 2026 mang đến một thiết kế sắc nét, áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Toyota, bao gồm “đầu xe hình búa” đặc trưng đã thấy trên các mẫu xe như Crown và Corolla mới. Mặc dù có một số điểm tương đồng với Prius, C-HR 2026 vẫn giữ được phong cách crossover gầm cao.

Với kích thước 4519 mm chiều dài, 1870 mm chiều rộng và 1620 mm chiều cao, Toyota C-HR 2026 nhỏ hơn mẫu SUV thuần điện bZ (trước đây gọi là bZ4X) và có kích thước tương đương với Kia Niro EV. Mẫu xe này sẽ có các phiên bản động cơ đa dạng, bao gồm EV (thuần điện), Hybrid (Lai), Plug-in Hybrid (lai sạc điện, hay PHEV) và Fuel Cell (pin nhiên liệu).

Kiểu dáng bên ngoài của xe.

Đối với hiệu suất, phiên bản thuần điện của Toyota C-HR 2026 được trang bị pin 74,7 kWh với khả năng mang lại phạm vi hoạt động lên đến 467 km. Xe sẽ có hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn với trục eAxle kép và khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% trong khoảng 30 phút tại các trạm Tesla Superchargers.

Nội thất của Toyota C-HR 2026 được mô tả là “công nghệ cao, phong cách và tiện dụng” với màn hình thông tin giải trí 14 inch tích hợp hệ thống đa phương tiện âm thanh của Toyota, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất bên trong xe.

Dự kiến, Toyota C-HR 2026 sẽ có mặt tại các đại lý vào năm 2026. Mặc dù giá chính thức chưa được công bố, nhưng với mức giá khởi điểm của Toyota C-HR trước đây dưới 25.000 USD (660 triệu đồng), phiên bản điện mới có thể có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD (792 triệu đồng). Điều này khiến Toyota C-HR 2026 trở thành một trong những lựa chọn SUV điện giá cả phải chăng tại thị trường Mỹ.