5 dòng xe xăng lai điện Toyota đang bán tại Việt Nam

Xe hybrid (HEV) ngày càng được nhiều người dùng Việt Nam quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng không cần thay đổi thói quen sử dụng như xe thuần điện. Với công nghệ hybrid tự sạc, xe có thể nạp năng lượng cho bộ pin thông qua quá trình giảm tốc và phanh tái tạo, người dùng không phải cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Dưới đây là top 5 dòng xe hybrid mà Toyota đang bán tại Việt Nam:

Yaris Cross HEV

Giá từ: 728 triệu đồng.

Yaris Cross HEV.

Toyota Yaris Cross HEV là mẫu xe hybrid có giá bán dễ tiếp cận nhất của Toyota tại Việt Nam, với mức niêm yết từ 728 triệu đồng. Xe được nhập khẩu từ Indonesia, sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B, Yaris Cross HEV có cấu hình 5 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm cao và kích thước gọn gàng, phù hợp với điều kiện giao thông tại các thành phố lớn. Mẫu xe được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động cùng gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và điều khiển hành trình chủ động.

Corolla Cross HEV

Giá từ: 865 triệu đồng.

Corolla Cross HEV.

Toyota Corolla Cross HEV hiện có giá niêm yết từ 865 triệu đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, mang đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu và không gian sử dụng.

So với Yaris Cross, Corolla Cross có kích thước lớn hơn, khoang nội thất rộng rãi hơn và phù hợp với những gia đình thường xuyên di chuyển. Xe được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây trên một số phiên bản cùng gói Toyota Safety Sense.

Innova Cross 2.0 HEV

Giá từ: 960 triệu đồng.

Innova Cross 2.0 HEV.

Toyota Innova Cross 2.0 HEV được niêm yết ở mức 960 triệu đồng, là mẫu MPV hybrid hướng đến khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi nhưng vẫn chú trọng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và sử dụng động cơ hybrid 2.0L kết hợp hộp số e-CVT.

So với thế hệ Innova trước đây, Innova Cross sử dụng nền tảng khung gầm TNGA-C dạng liền khối, giúp cải thiện độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành. Xe sở hữu nhiều trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí trung tâm, ghế chỉnh điện trên một số phiên bản và gói Toyota Safety Sense, đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ cao cấp.

Camry HEV

Giá từ: 1,32 tỷ đồng.

Camry HEV.

Toyota Camry HEV hiện có giá khởi điểm từ 1,32 tỷ đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, hướng đến những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan hạng D có khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh hệ truyền động hybrid, Camry HEV được trang bị nhiều tiện nghi như cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí cỡ lớn, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động nhiều vùng và gói Toyota Safety Sense thế hệ mới. Mẫu sedan này phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn phục vụ công việc, khi kết hợp giữa sự tiện nghi, khả năng vận hành ổn định và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Alphard HEV

Giá từ: 4,415 tỷ đồng.

Alphard HEV.

Toyota Alphard HEV là mẫu MPV hạng sang được Toyota Việt Nam phân phối với giá niêm yết từ 4,415 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có cấu hình 7 chỗ và sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện cùng hộp số e-CVT.

Alphard HEV hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và sự thoải mái cho hành khách. Xe được trang bị nhiều tính năng phục vụ người ngồi phía sau như ghế thương gia chỉnh điện, hệ thống giải trí, điều hòa độc lập nhiều vùng cùng các công nghệ hỗ trợ lái thuộc gói Toyota Safety Sense.