Toyota Camry bản nâng cấp trình làng

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ D Camry. Theo đó, ở lần nâng cấp này, Toyota tiếp tục duy trì dải sản phẩm gồm 5 biến thể: LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Trong đó, các bản LE và XLE hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên sự êm ái, còn SE, Nightshade và XSE sở hữu phong cách thể thao đi kèm hệ thống treo được tinh chỉnh riêng biệt.

Về tổng thể, xe không có sự điều chỉnh nào về kiểu dáng. Phần đầu xe vẫn nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED cùng lưới tản nhiệt tạo hình dạng đầu búa đặc trưng. Bên trong khoang cabin, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Đối với hai bản cao cấp XLE và XSE, xe sở hữu cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 10 inch.

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ D Camry.

Tất cả phiên bản Camry 2027 đều được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Chất liệu bọc ghế có sự phân cấp giữa bọc SofTex trên bản SE và bọc da đục lỗ cao cấp trên bản XSE.

Xe vẫn là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng I4, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện, đi kèm hộp số vô cấp eCVT. Khách hàng tại Mỹ có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử.

Ở cấu hình dẫn động 4 bánh, công suất kết hợp tăng lên 232 mã lực nhờ có thêm mô-tơ điện tại cầu sau. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 97 km/h giảm còn 6,5 giây, trong khi tốc độ tối đa vẫn ở mức 185 km/h. Với phiên bản dẫn động cầu trước, hệ thống hybrid sản sinh tổng công suất 225 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 6,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h.

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota công bố ở bản LE dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ kết hợp ước tính 51 mpg, tương đương khoảng 4,6 lít/100 km. Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, phong cách lái và môi trường vận hành.

Tất cả phiên bản Camry 2027 đều được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng.

Tại thị trường Mỹ, Toyota Camry có giá khởi điểm từ 29.700 USD tương đương hơn 768 triệu đồng, tăng khoảng 700 USD tương đương hơn 18 triệu đồng so với đời xe 2026. Mức giá niêm yết này chưa bao gồm các khoản phí vận chuyển và chi phí xử lý tại hệ thống đại lý. Theo kế hoạch, các lô xe đầu tiên sẽ chính thức cập bến hệ thống đại lý tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay.