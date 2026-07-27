Hyundai Tucson và Toyota Camry Hybrid: Đâu là lựa chọn tốt hơn?

Hyundai Tucson đa dạng các phiên bản, giá niêm yết dao động từ 769-989 triệu đồng. Đây là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) đang hút khách hiện nay. Dòng sedan Toyota Camry 2.5HV Hybrid có giá niêm yết từ hơn 1,4 tỷ đồng, đắt hơn rất nhiều Tucson. Trong thực tế, hai mẫu xe này không cùng phân khúc, nhưng cũng có nhiều điểm sánh cạnh với nhau, khiến người mua đôi khi băn khoăn, chưa biết chọn SUV Tucson hay Sedan như Camry.

Về ngoại thất

Hyundai Tucson 2026 All New và Toyota Camry 2.5HV Hybrid 2026 theo đuổi hai phong cách thiết kế khác nhau, một bên là SUV/Crossover thể thao, cá tính, một bên là sedan sang trọng, lịch lãm. Tucson ghi điểm với kích thước lớn, khoảng sáng gầm cao cùng ngôn ngữ thiết kế "Sensuous Sportiness", mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và không gian sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, thiết kế nhiều đường nét góc cạnh của Tucson có thể không phù hợp với những khách hàng yêu thích sự tinh tế và trang nhã.

Trong khi đó, Camry 2.5HV Hybrid 2026 nổi bật với ngoại hình thanh lịch, hài hòa, khả năng cách âm tốt và phong cách cao cấp, phù hợp cho khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe phục vụ công việc. Điểm mạnh của Camry còn nằm ở hệ truyền động Hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn Tucson. Dù vậy, kiểu dáng sedan khiến Camry có khoảng sáng gầm thấp và không linh hoạt bằng Tucson khi di chuyển trên đường xấu hoặc địa hình phức tạp.

Ở góc độ ngoại thất có thể thấy mỗi xe đều có những ưu thế riêng. Nếu ưu tiên sự trẻ trung, đa dụng và thiết kế nổi bật, Hyundai Tucson 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu người mua đề cao sự sang trọng, êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Camry 2.5HV Hybrid 2026 sẽ là phương án phù hợp hơn.

Về nội thất

Xét về nội thất, Hyundai Tucson 2026 All New nổi bật với thiết kế hiện đại, đậm chất công nghệ và không gian rộng rãi hơn nhờ lợi thế của một mẫu SUV. Tucson còn ghi điểm với màn hình 10,25 inch, nhiều tiện nghi cao cấp như ghế sưởi/làm mát, cốp điện thông minh, sạc không dây và hệ thống âm thanh Bose trên các phiên bản cao cấp. Mặc dù vậy, xe của Hyundai chỉ có tùy chọn nội thất màu đen và một số trang bị hấp dẫn chỉ xuất hiện trên bản cao cấp.

Đi theo một phong cách nội thất khác, Toyota Camry 2.5HV Hybrid 2026 sở hữu khoang cabin sang trọng, cách âm tốt và bố trí điều khiển khoa học, tạo cảm giác thoải mái trên những hành trình dài. Camry cũng có hai tùy chọn màu nội thất cùng hệ thống mở khóa thông minh và khởi động nút bấm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dù vậy, danh sách tiện nghi của Camry không đa dạng bằng Tucson và không mang đậm phong cách công nghệ hiện đại.

Nếu ưu tiên không gian, công nghệ và tính đa dụng, Tucson là lựa chọn nổi bật. Còn nếu đề cao sự êm ái, sang trọng và trải nghiệm thư thái, Camry sẽ phù hợp hơn.

Về động cơ và an toàn

Hyundai Tucson 2026 All New và Toyota Camry 2.5HV Hybrid 2026 đều sở hữu khả năng vận hành hiện đại nhưng hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Tucson nổi bật với ba tùy chọn động cơ, đặc biệt phiên bản 1.6 Turbo đi kèm hệ dẫn động 4 bánh HTRAC, phù hợp với người cần sức mạnh và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.

Nhưng các phiên bản động cơ xăng và dầu của Tucson không thể sánh bằng Camry về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong thực tế, Toyota Camry 2.5HV Hybrid ghi điểm với hệ truyền động Hybrid kết hợp hộp số E-CVT, mang lại cảm giác vận hành êm ái, mượt mà và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,4 lít/100 km.

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và các hệ thống an toàn chủ động hiện đại. Tucson có lợi thế về camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo và nhiều tính năng phục vụ nhu cầu di chuyển đa địa hình, trong khi Camry nổi bật với gói Toyota Safety Sense, mang lại trải nghiệm lái an toàn và thư thái hơn trên đường trường.

Có thể thấy rằng, Tucson có ưu tế nghiêng về sức mạnh, tính đa dụng và khả năng chinh phục nhiều cung đường. Còn Camry Hybrid đề cao sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ hỗ trợ lái thông minh.

Đánh giá chung

Hyundai Tucson 2026 All New phù hợp với những khách hàng yêu thích một mẫu SUV hiện đại, thiết kế cá tính, không gian rộng rãi, nhiều công nghệ và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá. Còn Toyota Camry 2.5HV Hybrid 2026 là lựa chọn dành cho người ưu tiên sự sang trọng, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cùng các công nghệ an toàn hỗ trợ lái tiên tiến. Tùy theo nhu cầu sử dụng và phong cách cá nhân, cả hai đều là những mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc, mỗi xe sở hữu những thế mạnh riêng về thiết kế, tiện nghi và trải nghiệm vận hành.