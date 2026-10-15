Ba mẫu sedan từng thống trị ô tô Việt Nam 10 năm trước giờ ra sao?

Trong vòng 10 năm qua, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Trước đây, xe sedan gầm thấp thuộc phân khúc hạng B, C và D là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng sự bùng nổ của các mẫu xe gầm cao như SUV và crossover đã làm thay đổi cục diện này.

Vios được xem là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota trong năm 2015.

Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta hãy cùng đi ngược thời gian trở lại thời điểm năm 2015 và 2025 để xem bức tranh thị trường sedan Việt Nam đã thay đổi như thế nào. Việc bài viết chọn 2025 thay vì 2026 bởi tổng doanh số cả năm 2026 vẫn chưa được ghi nhận.

Những sedan bán chạy trong năm 2015

Vào năm 2015, Toyota Vios là mẫu sedan hạng B dẫn đầu thị trường với doanh số 13.761 xe, bỏ xa các đối thủ như KIA Rio (3.951 xe), Honda City (3.186 xe) và Mazda2 (2.396 xe). Vios không chỉ nổi bật về doanh số mà còn được ưa chuộng nhờ độ bền bỉ và chi phí sử dụng thấp, trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều hãng taxi.

Trong phân khúc sedan hạng C, Toyota Corolla Altis cũng chiếm ưu thế với 5.926 xe bán ra, trong khi KIA K3 và Honda Civic chỉ đạt doanh số lần lượt là 4.332 và 392 xe. Mặc dù KIA K3 có chiến lược giá hấp dẫn và thiết kế trẻ trung, nhưng Corolla Altis vẫn là lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng.

Corolla Altis bỏ xa các đối thủ còn lại trong phân khúc.

Ở phân khúc hạng D, Toyota Camry dẫn đầu với 4.679 xe, vượt xa Mazda6 (2.589 xe) và Honda Accord (201 xe). Camry được biết đến với danh xưng “xe chủ tịch”, thường được lựa chọn bởi doanh nhân và các gia đình có điều kiện.

Sự thay đổi mạnh mẽ sau một thập kỷ

Tuy nhiên, sau một thập kỷ, bức tranh thị trường ô tô đã có nhiều thay đổi. Thị hiếu người tiêu dùng Việt đã chuyển dịch từ sedan gầm thấp sang SUV và crossover, nhờ vào không gian rộng rãi và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Cụ thể, tính đến hết năm 2025, Toyota Vios vẫn giữ được sức hút về doanh số khi bán ra tổng cộng 13.424 xe, tương đương 97,5% so với năm 2015. Trong khi đó, Corolla Altis đã đánh mất vị thế khi chỉ bán được 285 xe, thậm chí Toyota Việt Nam đã ngừng phân phối mẫu xe này. Camry vẫn duy trì sức cạnh tranh với doanh số 2.489 xe, nhưng không còn sôi động như trước.

Camry đang một mình một ngựa trong phân khúc sedan hạng D.

Hiện tại, phân khúc sedan hạng D không còn nhiều sự cạnh tranh khi Mazda6 và Honda Accord đã rút lui, để lại Toyota Camry gần như độc chiếm thị trường. Những thay đổi này phản ánh rõ nét sự chuyển mình trong xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt, khi xe gầm cao ngày càng chiếm ưu thế.