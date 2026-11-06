Piaggio mang loạt sản phẩm mới đến EICMA 2026

Moto Guzzi giới thiệu The Trip và V85 TT Napapijri

Một trong những điểm nhấn tại gian hàng của Piaggio là Moto Guzzi The Trip – mẫu roadster 500cc sở hữu thiết kế mang phong cách đương đại, kết hợp những đường nét đặc trưng của thương hiệu. Mẫu xe hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành, hiệu suất và tính thực dụng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới của Moto Guzzi trong phân khúc roadster dung tích trung bình.

Bên cạnh đó, Moto Guzzi cũng giới thiệu V85 TT Napapijri, phiên bản đặc biệt phát triển từ dòng adventure V85 TT. Xe gây chú ý với phối màu xanh lam – đỏ lấy cảm hứng từ logo thương hiệu Napapijri và quốc kỳ Na Uy. Thiết kế này gợi lên tinh thần khám phá, tự do và những hành trình phiêu lưu – những giá trị gắn liền với dòng xe V85 TT.

Aprilia trình làng hai mẫu mô tô mới

Tại EICMA 2026, Aprilia mang đến hai mẫu xe đáng chú ý gồm RSV4 Obscure Spe.Ed. và RS 660 Phillip Island Tribute.

Trong đó, RSV4 Obscure Spe.Ed. là phiên bản đặc biệt phát triển từ dòng superbike RSV4, được sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Trong khi đó, RS 660 Phillip Island Tribute lấy cảm hứng từ trường đua Phillip Island (Australia), đồng thời đánh dấu cột mốc 300 chiến thắng của Aprilia tại Giải vô địch thế giới mô tô.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, Aprilia còn làm mới diện mạo cho loạt mô tô thuộc Factory Range, bao gồm RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660. Ở mảng xe tay ga, thương hiệu Italy hé lộ thiết kế cùng những nâng cấp kỹ thuật dành cho SXR 125 và bộ đôi SR GT 125, SR GT 200. Các mẫu xe này tiếp tục hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, đồng thời mở rộng lựa chọn ở phân khúc xe tay ga dung tích nhỏ và trung bình.

Piaggio làm mới loạt xe tay ga chủ lực

Ở thương hiệu Piaggio, hãng tập trung nâng cấp cả thiết kế ngoại thất lẫn trang bị tiêu chuẩn trên hai dòng xe tay ga bánh lớn Beverly (310 và 400) và Medley (125 và 200).

Đáng chú ý, Piaggio cũng giới thiệu Typhoon 125 thế hệ mới, đánh dấu sự trở lại của dòng xe từng gắn liền với phong cách di chuyển năng động, cá tính và có phần nổi loạn trong môi trường đô thị.

Trong khi đó, mẫu xe ba bánh Piaggio MP3 cũng xuất hiện tại triển lãm năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi dòng xe này lần đầu ra mắt. Đây là cột mốc đáng chú ý đối với mẫu xe đã tạo nên dấu ấn riêng trong danh mục sản phẩm của Piaggio.

Vespa mở rộng danh mục xe máy điện

Tiếp tục phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế mang tính di sản, Vespa giới thiệu các phiên bản sử dụng động cơ điện hoàn toàn mới trên những dòng xe quen thuộc gồm Primavera, Sprint S và Primavera Tech.

Theo Piaggio, hệ truyền động điện mới được phát triển trên nền tảng kiến trúc mô-đun tiên tiến, hướng đến hiệu suất vận hành cao hơn và mức tiêu thụ năng lượng tối ưu hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cảm biến tốc độ mới giúp cải thiện khả năng kiểm soát, mang lại cảm giác lái linh hoạt và mượt mà hơn.

Với loạt sản phẩm và phiên bản mới được giới thiệu tại EICMA 2026, Piaggio tiếp tục thể hiện định hướng phát triển đa dạng danh mục sản phẩm, từ mô tô phân khối lớn, xe tay ga đô thị đến các dòng xe điện, đồng thời duy trì bản sắc riêng của từng thương hiệu trong tập đoàn.