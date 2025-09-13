Toyota Innova khai tử tại thị trường VN sau 19 năm có mặt

Từng duy trì bản số sàn 2.0E MT để bán song song với Innova Cross, tuy nhiên doanh số giảm mạnh khiến Toyota Việt Nam quyết định khai tử Innova, mẫu MPV từng bán chạy nhất một thời.​ Hiện tại, Toyota Innova đã không còn trong danh mục sản phẩm trên website của hãng xe Nhật Bản. Toyota Việt Nam (TMV) cho biết Innova đã hết hàng và ngừng kinh doanh vì “thay đổi chiến lược sản phẩm”.

Khi ra mắt Toyota Innova Cross hoàn toàn mới, TMV từng cho biết tiếp tục kinh doanh Innova với phiên bản số sàn 2.0L MT, nhằm phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh vận tải hành khách. Định hướng này cũng được áp dụng tại thị trường Ấn Độ, nơi Innova Crysta sử dụng động cơ diesel rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên thực tế kinh doanh tại Việt Nam lại xoay chuyển theo hướng ngược lại. Doanh số Toyota Innova liên tục giảm sút, khó cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Từ đầu năm 2025 đến hiện tại, Toyota Innova chỉ bán được 232 xe, là mẫu MPV “ế ẩm” nhất thị trường.

Trong khi đó, doanh số Toyota Innova Cross đang chứng kiến tăng trưởng khá ổn định. Trong 7 tháng đầu năm 2025, mẫu MPV thế hệ mới đã bán được 4.162 xe, xếp thứ 2 phân khúc MPV tầm trung. Nếu xét toàn bộ mẫu MPV tại Việt Nam, Toyota Innova Cross vẫn xếp ở vị trí thứ 3, sau Mitsubishi Xpander (9.740 xe) và Kia Carnival (5.938 xe).

Khi ra mắt từ năm 2006, Toyota Innova nhanh chóng khẳng định vị thế là ông vua doanh số trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Đại diện của Toyota được yêu thích nhờ yếu tố bền bỉ, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng cũng như bảo dưỡng hợp lý. Điều này phù hợp không chỉ với nhóm kinh doanh dịch vụ mà còn với các gia đình Việt Nam thời đó. Đỉnh cao của Toyota Innova chính là doanh số hơn 14.500 xe vào năm 2018.

Tuy nhiên với sự xuất hiện của loạt MPV cỡ B như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7… đã khiến Toyota Innova mất dần sức hút. Thậm chí các dòng xe cùng nhà Toyota như Avanza hay Veloz cũng “vớt” không ít lượng khách của Innova.

Với kết quả kinh doanh khả quan của Toyota Innova Cross, Toyota Veloz Cross, việc Toyota Innova ngừng kinh doanh sau gần 2 thập kỷ cũng là điều dễ hiểu. Điều này sẽ nhường chỗ cho các dòng xe Toyota đời mới hiện đại hơn, phù hợp hơn với thị hiếu người dùng.