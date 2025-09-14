Toyota Veloz Cross được đại lý giảm giá hơn 72 triệu đồng khi mua xe mới

Với khách mua xe Veloz Cross sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản và thời điểm mua. Khách hàng có thể nhận được nhiều ưu đãi khác.

Toyota Veloz Cross là một lựa chọn sáng giá trong phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất linh hoạt và nhiều trang bị tiện nghi, Veloz Cross 2025 còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng.

Toyota Veloz Cross sử dụng hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture) hoàn toàn mới của Daihatsu - thương hiệu trực thuộc Toyota, giúp gia tăng cường lực và giảm trọng lượng xe. Kích thước dài x rộng x cao của Toyota Veloz Cross 2022 lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), tức dài hơn 285 mm, rộng hơn 90 mm và thấp hơn 40 mm so với khung gầm cũ. Trục cơ sở đạt 2.750 mm, tăng thêm 95 mm. Khoảng sáng gầm cũng tăng từ 195mm lên 205 mm.

Ngoại thất xe trẻ trung và hiện đại với điểm nhấn đầu xe là lưới tản nhiệt lớn, họa tiết vảy cá sơn đen bóng thể thao. Cụm đèn pha LED nối liền với nhau bởi dải crom lớn, kết nối với đèn định vị LED và đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy sinh động. Cản trước 2 tông màu, hốc hút gió có viền tạo hình chữ T cách điệu, bọc crom đem lại cái nhìn thể thao và khỏe khoắn.

Quan sát phía bên hông, xe có viền cửa mạ crom, bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình 5 chấu kép phay bóng. Gương chiếu hậu thiết kế thể thao với sự kết hợp 2 tông màu sáng - tối, tích hợp đèn báo rẽ thông minh. Tay nắm cửa đồng màu thân xe tạo nên cái nhìn đồng bộ. Bên trên có trang bị giá nóc nhưng chủ yếu là chi tiết trang trí.

Đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED mỏng dẹp, nối liền nhau giống kiểu thiết kế trên các mẫu xe sang. Cản sau, cánh lướt gió gọn gàng, gân guốc, giúp hoàn thiện phong cách thể thao cho mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản.

Xe cho cảm giác lái nhẹ nhàng, linh hoạt nhờ bán kính quay vòng nhỏ và hệ thống lái trợ lực điện. Khi vận hành trong các thành phố đông đúc, người lái sẽ dễ dàng xoay sở với các tình huống như quay đầu, đỗ xe hoặc đi qua những đoạn đường hẹp.

Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn được tinh chỉnh hợp lý, mang pại cảm giác êm ái khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề hay ổ gà. Hệ thống phanh ABS, EBD và BA cũng hỗ trợ an toàn và ổn định khi phanh gấp.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa khoảng 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Theo công bố từ Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu của Veloz Cross 2025 như sau: Trong đô thị: khoảng 7,8 lít/100km và ngoài đô thị: khoảng 5,2 lít/100km. Trên đoạn đường kết hợp: khoảng 6,3 lít/100km. Một điểm cộng khác là tính năng Eco Mode hỗ trợ tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách điều chỉnh độ nhạy chân ga và kiểm soát hệ thống điều hòa một cách thông minh. Khi đặt cạnh các mẫu xe cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Kia Carens.

Xe cũng có những lợi thế nhất định: Vận hành êm ái nhờ hộp số CVT / Mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý / Trang bị an toàn đầy đủ với Toyota Safety Sense / Thương hiệu uy tín, dễ dàng bảo dưỡng và sửa chữa. Xe là sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với mức giá cạnh tranh, trang bị đầy đủ trải nghiệm lái dễ chịu, mẫu xe này xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ và người dùng dịch vụ vận tải. Khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau cùng mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng giúp Veloz Cross 2025 tạo nên giá trị bền vững trong suốt quá trình sử dụng.