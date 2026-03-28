Toyota Corolla Cross cũ phủ khắp chợ mạng: Giá từ 640 triệu đồng

Thị trường xe cũ thời điểm này đang chứng kiến Toyota Corolla Cross xuất hiện với tần suất dày đặc trên một trang rao vặt lớn, nơi đang có hơn 270 tin đăng liên quan đến mẫu crossover hạng B+ này. Chỉ cần lướt nhanh phần tin mới nhất, người mua đã có thể thấy đủ các đời xe từ 2020 đến 2024, giá bán trải dài từ khoảng 640 triệu đồng đến gần 800 triệu đồng.

Một số tin rao bán Toyota Corolla Cross.

Khảo sát từ một số tin mới, mặt bằng giá của Corolla Cross đời đầu đang bắt đầu “mềm” hơn đáng kể. Một chiếc Toyota Corolla Cross 2020 bản V, Odo 46.000Km đang được chào bán ở mức 640 triệu đồng tại Hà Nội. Đây là mức giá đáng chú ý bởi thời điểm mới ra mắt, Corolla Cross từng là một trong những mẫu xe gầm cao đô thị có giá bán khá “cứng”, thậm chí nhiều nơi bán chênh do nhu cầu cao.

Ở nhóm xe đời 2021, giá rao đang dao động khá rộng. Một tin đăng khác cho thấy Toyota Corolla Cross 2021 bản 1.8V, chạy 35.000Km, được chào bán 675 triệu đồng tại Hà Nội. Trong khi đó, cũng là đời 2021 nhưng một chiếc khác chỉ mới lăn bánh 1.491Km, được giới thiệu là “mới 99%”, lại đang được rao tới 720 triệu đồng tại TP.HCM.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Corolla Cross đang được chủ rao bán lại.

Điểm thú vị là nếu nhìn sang xe đời 2024, mức giá chưa hẳn đã “vọt” quá cao. Một chiếc Toyota Corolla Cross 2024 bản 1.8V, đã chạy 37.000Km, đang được chào bán 799 triệu đồng tại Cần Thơ. So với chiếc xe đời 2021 gần như mới rao 720 triệu đồng, mức chênh khoảng gần 80 triệu đồng cho một chiếc đời mới hơn 3 năm là con số đủ để người mua phải cân nhắc.

Dưới góc độ người mua, Corolla Cross cũ đang trở thành một lựa chọn tương đối dễ xuống tiền trong phân khúc SUV đô thị gầm cao. Xe có lợi thế thương hiệu Nhật, kiểu dáng trung tính, không quá kén người dùng, phù hợp cả đi phố lẫn sử dụng gia đình. Đó cũng là lý do mẫu xe này có thanh khoản khá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, chính việc có quá nhiều tin rao cũng khiến người mua phải tỉnh táo hơn. Giá rẻ chưa chắc là món hời nếu xe từng sửa chữa nặng, thủy kích, ngập nước hoặc có lịch sử bảo dưỡng không minh bạch. Đặc biệt với các mẫu xe được chạy dịch vụ nhẹ hoặc sử dụng với cường độ cao nhưng “make up” lại trước khi bán, mức Odo đẹp đôi khi chưa phản ánh toàn bộ tình trạng thực tế.

Nhìn tổng thể, Toyota Corolla Cross cũ vẫn là một trong những cái tên “rền” chợ mạng đúng nghĩa. Người mua lúc này có nhiều cơ hội săn xe tốt hơn, còn người bán muốn chốt nhanh buộc phải chấp nhận mức giá sát thị trường hơn trước. Với ai đang tìm một chiếc SUV đô thị cũ, dễ đi, dễ bán lại và ít gây đắn đo khi sử dụng lâu dài, Corolla Cross vẫn là cái tên rất đáng để xem xét.