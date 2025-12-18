Ảnh thực tế Kia Seltos thế hệ mới vừa ra mắt

Thế hệ mới của Kia Seltos đánh dấu bước chuyển mình rõ nét với những thay đổi toàn diện về thiết kế, không gian và công nghệ, đồng thời lần đầu tiên mở đường cho biến thể hybrid trong lịch sử dòng xe. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của Kia tại các thị trường chủ lực.

So với đời trước, Kia Seltos mới được gia tăng đáng kể về kích thước với chiều dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.600 mm và trục cơ sở đạt 2.690 mm. Việc chuyển sang nền tảng toàn cầu K3 hoàn toàn mới giúp cải thiện tỷ lệ thân xe, mở rộng không gian cabin và tối ưu khoang hành lý nhờ thiết kế sàn hai tầng.

Ngoại hình Seltos thế hệ mới mang phong cách vuông vức, bề thế hơn. Phần đầu xe nổi bật với nắp capo cao, mũi xe dựng thẳng, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn chiếu sáng bố trí theo phương dọc. Dải đèn LED định vị ban ngày được đẩy ra hai bên, kết hợp cụm đèn tạo hình chữ C, gợi liên tưởng đến các mẫu SUV cỡ lớn hơn của Kia. Ở phía sau, dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang cùng cản sau tạo hình góc cạnh giúp tổng thể xe trông hiện đại và chắc chắn hơn.

Khoang nội thất được tái thiết kế theo phong cách tối giản, lấy cảm hứng từ các mẫu xe điện của Kia. Bảng táp-lô sử dụng màn hình cong liền mạch kích thước lên tới 30 inch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí. Chất liệu hoàn thiện được nâng cấp, bố cục cabin gọn gàng hơn với các khe gió mảnh và module điều khiển điều hòa tách biệt. Phiên bản GT-Line có nội thất hai tông màu, vô lăng vát đáy và nhiều chi tiết thể thao.

Trang bị tiện nghi nổi bật trên Seltos mới gồm sạc không dây, cổng USB-C cho cả hai hàng ghế, dàn âm thanh Bose hoặc Harman Kardon, điều hòa tự động hai vùng, màn hình HUD, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, ghế trước thông gió, rèm che nắng hàng ghế sau và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Không gian hàng ghế sau được cải thiện với lưng ghế ngả và khả năng gập 60:40, tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Kia Seltos thế hệ mới tiếp tục duy trì ba tùy chọn động cơ gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên (115 mã lực, 144 Nm), xăng 1.5L tăng áp (160 mã lực, 253 Nm) và diesel 1.5L (116 mã lực, 250 Nm). Các tùy chọn hộp số bao gồm số sàn, iMT, tự động vô cấp IVT hoặc tự động 6 cấp. Tại một số thị trường, xe sẽ có thêm phiên bản dẫn động bốn bánh và bản hybrid 1.6L, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

Seltos mới được trang bị camera 360 độ cùng gói an toàn ADAS cấp độ 2, bao gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và nhiều hệ thống hỗ trợ lái chủ động. Xe hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, chìa khóa kỹ thuật số và hệ thống Kia Connect 2.0 cho phép vận hành từ xa và theo dõi tình trạng xe theo thời gian thực.

Theo kế hoạch, Kia Seltos thế hệ thứ hai sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay trước khi mở bán tại Ấn Độ, sau đó mở rộng sang Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc trong năm 2026. Riêng tại thị trường Mỹ, mẫu SUV này dự kiến được giới thiệu dưới tên gọi Kia Seltos 2027.