VinFast VF 7 ghi điểm sau chuyến đi đường đèo, thời tiết khắc nghiệt

Mẫu SUV điện VF 7 không chỉ mang lại cảm giác lái mạnh mẽ mà còn giúp những chuyến đi xa trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ vào hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Hệ thống này giúp giảm áp lực cho người lái trên mọi cung đường.

ADAS thực sự là một điểm nhấn trên Vinfast VF 7.

Trải nghiệm với VF 7 trên chuyến hành trình đến cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) của một người lần đầu tiên tự lái trên một trong những cung đường đèo khó khăn nhất Việt Nam cho thấy khả năng vận hành ấn tượng của VF 7 giúp chuyến đi đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Đánh giá từ người lái cho thấy, động cơ mạnh mẽ của VF 7 giúp xe leo đèo dốc mượt mà, cùng với hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian, việc điều khiển xe qua các đoạn đường ngoằn ngoèo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khung gầm ổn định, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, cho phép trẻ ngủ ngon lành trong suốt chuyến đi nhờ sự êm ái và yên tĩnh của xe.

Kết quả là, trải nghiệm trong suốt chuyến đi khá êm ái, ngay cả trên những cung đường đèo. Hành trình này không chỉ là phép thử cho chiếc xe mà còn là cơ hội để các gia đình yên tâm hơn khi cho VF 7 trong các chuyến đi tương tự.

Nhiều tính năng an toàn từ ADAS giúp người dùng yên tâm hơn khi lái xe.

Công nghệ ADAS tiên tiến với giá lăn bánh chỉ 660 triệu đồng

Ngoài khả năng vận hành, trang bị công nghệ cũng là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn xe của nhiều tài xế. Sau hơn 20.000 km cầm lái chiếc VF 7, một người dùng thừa nhận giá trị mà công nghệ hiện đại trên xe mang lại. Đặc biệt là hệ thống ADAS không chỉ bao gồm các tính năng cơ bản như cảnh báo lệch làn hay ga tự động, mà còn nhiều trang bị an toàn hoạt động đồng thời. Chính điều này tạo cho người lái cảm giác như có một người bạn đồng hành luôn quan sát môi trường xung quanh, đưa ra cảnh báo và can thiệp khi cần thiết.

Trải nghiệm với hệ thống ADAS trên VF 7 Plus trong điều kiện thời tiết xấu, một số lái xe ghi nhận công nghệ này đã giúp xe duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và giữ xe ổn định trong làn đường.

Mức giá chỉ từ 660 triệu đồng cho một hệ thống có ADAS là khá hiếm gặp hiện nay.

Nhưng có lẽ, điều khiến người dùng đánh giá cao ở hệ thống chính là việc ADAS xuất hiện ngay trên một chiếc C-SUV có giá niêm yết chỉ từ 740 triệu đồng, thay vì phải chi một khoản tiền lớn cho những dòng xe đắt tiền hơn. Thậm chí với các ưu đãi trợ giá từ hãng cũng như chính sách miễn lệ phí trước bạ của chính phủ, giá lăn bánh của xe hiện chỉ rơi vào khoảng từ 660 triệu đồng - một con số rất đáng chú ý.

Với mức giá cạnh tranh và những lợi thế về khả năng vận hành, công nghệ, VF 7 đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong phân khúc C-SUV.