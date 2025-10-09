Toyota Vios GRS phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu ra sao?

Tháng 8/2025, Toyota Vios Hybrid đã vừa được ra mắt thị trường Thái Lan dưới tên gọi riêng là Yaris Ativ HEV. Xe sở hữu thiết kế tổng thể không khác biệt nhiều so với phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, xe đã được bổ sung một số trang bị ngoại thất nhằm giúp khách hàng dễ dàng phân biệt.

Ở bản Premium, xe được trang bị đèn pha và đèn hậu LED, lưới tản nhiệt mới với phần trên mạ crôm tối, phần dưới màu xám kim loại. Những đường nét bên sườn vẫn giữ phong cách sắc sảo giống bản máy xăng. Bên cạnh đó là ốp gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, chỉnh điện, gập tự động và tích hợp đèn báo rẽ LED. Xe dùng bộ mâm hợp kim 16 inch mới, phay xước 2 tông màu.

Ở bản GR Sport, xe mang diện mạo thể thao hơn với lưới tản nhiệt tương tự bản Premium nhưng có thêm logo GR. Xe được trang bị bộ bodykit GR-S quanh xe, bao gồm ốp cản trước, ốp sườn, ốp cản sau và cánh gió sau. Ốp gương chiếu hậu và nóc của bản GR Sport đều được sơn màu đen. Trong khi đó, mâm của xe là loại hợp kim 17 inch với thiết kế 10 chấu mới.

Bên trong xe tạo cảm giác quen thuộc vì thiết kế giống phiên bản máy xăng thông thường. Bản Premium được trang bị ghế bọc da tổng hợp màu đen - xám. Trong bản đó, bản GR Sport sở hữu ghế da tổng hợp và vô-lăng bọc da màu đen có logo GR.

Toyota Vios Hybrid ở thị trường Thái Lan được trang bị màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động Auto Hold, điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau, lọc bụi PM2.5, hệ thống đèn viền trang trí nội thất Ambient Light 64 màu và dàn âm thanh Pioneer 6 loa.

Điểm nhấn của Toyota Vios Hybrid nằm ở động cơ. Theo đó, bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là hệ truyền động hybrid dùng chung với người anh em Toyota Yaris Cross. Điều này không có gì lạ vì hai mẫu xe này vốn dùng chung cơ sở gầm bệ.

Toyota Vios Hybrid sử dụng khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ kết hợp cùng mô tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 80 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Tổng công suất kết hợp là 111 mã lực. Bên cạnh đó là hộp số tự động e-CVT và pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh. Xe có 3 chế độ lái, gồm Eco, Normal và Power.

Ngoài ra, Toyota Vios Hybrid còn được trang bị bình xăng 63 lít, hỗ trợ nhiên liệu sinh học E20. Theo Toyota, mẫu xe này sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất trong phân khúc xe hybrid, đạt 29,4 km/lít (khoảng 3,4 lít/100 km).

Không có gì bất ngờ khi xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng như hỗ trợ giữ làn đường kết hợp hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Thêm vào đó là camera 360 độ, 2 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, camera hành trình phía trước và 6 túi khí.

Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson kèm thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo thanh xoắn với lò xo cuộn và thanh cân bằng, được tinh chỉnh đặc biệt phía sau. Khi mua Toyota Vios Hybrid, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sắc như bạc Metal Stream Metallic, xám Urban Metal, đen Attitude Black Mica, trắng ngọc trai Platinum White Pearl và đỏ Red Mica Metallic ở phiên bản Premium. Phiên bản GR Sport có 3 màu gồm đen Attitude Black Mica, trắng ngọc trai và đỏ, tất cả đều kết hợp với nóc đen.

Sau thị trường Thái Lan, Toyota Vios Hybrid nhiều khả năng sẽ được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác và có thể sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Và mẫu sedan hạng B này có 2 phiên bản là Premium và GR Sport cùng giá từ 729.000 - 779.000 Baht tương đương 590 - 631 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nay đến hết năm 2025, xe được áp dụng giá bán ưu đãi từ 719.000 - 769.000 Baht tương đương 582 - 623 triệu đồng.