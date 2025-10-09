Xót xa chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 30 tỷ bỏ hoang 7 năm trên phố Hà Nội

Tại Hà Nội, không ít đại gia vứt xó xe sang trị giá hàng tỷ đồng ngoài khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau chiếc Mercedes-AMG S63 trị giá 7 tỷ đồng bị bỏ hoang tại một khu đô thị ở Thanh Xuân, PV báo VietNamNet gần đây bắt gặp một chiếc Bentley Mulsanne khác trong tình trạng tương tự tại một bãi gửi xe ở Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Trao đổi với PV VietNamNet, người dân gần đó cho biết chiếc xe bị bỏ hoang cách đây khoảng 7 năm và không rõ danh tính chủ nhân. Ngoài chiếc Bentley, còn một chiếc Rolls-Royce từng bị vứt xó ở đây nhưng đã được chuyển đi.

Chiếc xe này là mẫu Bentley Mulsanne, thuộc thế hệ thứ hai (sản xuất từ năm 2010-2016), trước khi có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2016 và dừng sản xuất từ năm 2020. Chưa rõ chiếc Mulsanne bị bỏ hoang sản xuất từ năm nào, nhưng dựa trên logo Speed trên thân xe có thể dự đoán đời xe từ 2014-2016.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc Mulsanne Speed có giá sau thuế khoảng 25 tỷ đồng nếu nhập khẩu chính hãng. Chủ nhân chiếc xe sang Anh quốc có thể phải bỏ ra gần 30 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho xe. Hiện tại, một chiếc Mulsanne được bán với giá từ 7-15 tỷ đồng trên thị trường xe cũ tùy đời và chất lượng xe. Tuy nhiên, số lượng phiên bản Speed rất ít do giá bán cao hơn bản thường.

Sau khoảng 7 năm không ai đoái hoài, chiếc xe siêu sang đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Nước sơn ngoại thất gồm hai tông màu nâu đậm và vàng hồng đặc trưng đã phủ lớp bụi dày, sắc sơn nhạt hơn so với nguyên bản. Để có màu sơn này, khách hàng mua xe Bentley phải bỏ ra số tiền không dưới 500 triệu đồng.

Hệ thống giảm xóc khí nén (còn được gọi là bóng hơi) đã hỏng. Đây là vấn đề thường gặp với những dòng xe trang bị hệ thống này sau thời gian dài sử dụng. Tham khảo từ thị trường châu Âu, chi phí để thay mới bộ phận này khá tốn kém (khoảng 5.000 Euro, tương đương 150 triệu đồng).

Các chi tiết mạ crôm ở cản trước và mặt ca-lăng không giữ được sự sáng bóng. Bên trong đã có côn trùng làm tổ. Logo Bentley còn nguyên vẹn, song miếng ốp bên trên đã mất.

Dù đã bỏ xó rất lâu, cụm đèn chiếu sáng đều chưa bị ố vàng hay mờ phần mặt kính.

Mui xe sơn màu trắng đã phai màu, có dấu hiệu ố mốc rõ rệt. Kính chắn gió trước/sau đều bị bẩn và mờ.

Tương tự, nước sơn màu trắng ở nắp cốp cũng phủ lớp bụi dày. Do nằm trong bãi gửi xe, logo Bentley ở đuôi xe chưa bị đánh cắp. Ốp viền mạ crôm và mặt kính của cụm đèn hậu thậm chí đã xỉn màu khá nhiều.

Bộ mâm kích thước 21 inch, thiết kế 5 chấu đơn được mạ crôm tuy đã bám đất trên các viền nhỏ nhưng còn sáng bóng. Đĩa phanh bên trong bị rỉ sét nặng.

Nội thất xe sử dụng tông màu nâu chủ đạo, kết hợp cùng màu đen. Đặc biệt, xe có tùy chọn ốp trang trí bằng sợi carbon trên táp-pi cửa và táp-lô. Dù ngoại thất đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng khoang cabin chưa xuất hiện vết mốc trên các chi tiết bọc da hay bụi bẩn.

Bentley Mulsanne Speed được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h.

Nếu phục dựng lại chiếc Bentley Mulsanne này, chi phí sẽ khá tốn kém. Với các hạng mục như thay mới hệ thống treo khí nén, hệ thống phanh, sơn lại ngoại thất, vệ sinh nội thất, hệ thống điện và bảo dưỡng máy móc, ước tính tổng chi phí để làm mới chiếc xe siêu sang có thể lên tới trên 2 tỷ đồng.