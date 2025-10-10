"Chiến mã" Yamaha MT-09 2025 trình làng, khoác áo mới cực chất!

Phiên bản 2025 của Yamaha MT-09 đơn thuần là bản cập nhật màu sắc với sự xuất hiện của màu Lightning Blue (Xanh tia sét). Cùng với màu mới, xe vẫn duy trì phiên bản màu Tech Black, trong khi màu Midnight Cyan đã bị ngừng sản xuất. Ngoại trừ việc cập nhật màu sắc mới, mẫu naked-bike 2025 không có sự thay đổi đáng kể về mặt thiết kế.

Yamaha MT-09 2025 vẫn sử dụng khối động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng Crossplane 3 đặc trưng của hãng, dung tích 890 cc, sản sinh công suất 119 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp, có hỗ trợ sang số nhanh hai chiều lên/xuống thế hệ thứ ba và trang bị ly hợp hỗ trợ và chống trượt. Truyền động vẫn là loại sử dụng xích truyền thống.

Về công nghệ, MT-09 được trang bị màn hình TFT-LCD kích thước 5 inch, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth và ứng dụng Yamaha MyRide. Ngoài ra, màn hình này còn hỗ trợ dẫn đường bản đồ toàn màn hình nhờ vào ứng dụng Garmin StreetCross, có thể hoạt động kết hợp với tai nghe trong mũ bảo hiểm để tối ưu trải nghiệm điều hướng khi lái xe.

Xe cung cấp ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Sport, Street và Rain, bên cạnh đó còn có thêm hai chế độ tùy chỉnh để người lái có thể thiết lập theo phong cách cá nhân. Các công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại khác bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS hai kênh, kiểm soát trượt bánh sau, chống bốc đầu bánh trước và hệ thống kiểm soát phanh. Đặc biệt, Yamaha còn trang bị thêm tính năng Back Slip Regulator (BSR), giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi phanh gấp bằng cách giảm mô-men xoắn từ động cơ.

Hệ thống treo của MT-09 cũng rất đáng chú ý, với phuộc trước hành trình ngược (upside-down) đường kính 41 mm có thể điều chỉnh toàn phần, kết hợp cùng giảm xóc sau monoshock có khả năng điều chỉnh và được cải tiến lại liên kết để mang lại cảm giác lái mượt mà hơn. Yamaha còn tinh chỉnh lại bình xăng bằng cách tích hợp các lưới khuếch âm đặc biệt, giúp tăng cường âm thanh hút gió của động cơ 3 xi-lanh ở dải tốc độ cao – điều mà các tín đồ đam mê cảm giác lái thể thao chắc chắn sẽ yêu thích.

Hệ thống phanh của xe cũng rất ấn tượng, với cùm phanh Brembo loại radial điều khiển cặp đĩa đôi đường kính 298 mm ở bánh trước, đi kèm heo phanh 4 piston. Phanh sau sử dụng đĩa đơn 245 mm. Chiều cao yên xe được đặt ở mức 825 mm, bình xăng có dung tích 14 lít và tổng trọng lượng ướt của xe là 193 kg.

Mức giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe này vẫn giữ nguyên như năm trước, ở mức 57.998 ringgit - khoảng 362 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.