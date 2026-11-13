Mitsubishi Xforce có khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ?

Ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B được nhiều khách hàng lựa chọn. Sức tiêu thụ tương đối ổn định không chỉ phản ánh sức hút của sản phẩm ở thị trường xe mới mà còn góp phần duy trì sự quan tâm đối với mẫu xe này trên thị trường thứ cấp.

Khảo sát thị trường xe đã qua sử dụng cho thấy, nguồn cung Mitsubishi Xforce hiện chủ yếu tập trung ở các đời 2024-2025. Xe đời 2026 đã bắt đầu xuất hiện nhưng số lượng chưa nhiều. Mặt bằng giá bán của các phiên bản nhìn chung vẫn ở mức khá tốt so với giá niêm yết ban đầu.

Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce Premium có giá niêm yết 680 triệu đồng vào năm 2024. Hiện nay, những chiếc xe cùng phiên bản, sản xuất năm 2024 được rao bán khoảng 535 triệu đồng, trong khi xe đời 2025 có giá khoảng 600 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng hai năm sử dụng, Xforce Premium đời 2024 giảm khoảng 145 triệu đồng, tương đương 21,3% so với giá niêm yết ban đầu.

Mức khấu hao này tương đương khoảng 10-11% mỗi năm nếu tính bình quân theo thời gian sử dụng. Đây là con số tương đối tích cực trong bối cảnh mặt bằng khấu hao ô tô phổ thông thường ở mức cao hơn. Các phiên bản GLX và Ultimate cũng ghi nhận diễn biến giá bán tương đối ổn định trên thị trường xe cũ.

Một yếu tố khác có thể hỗ trợ tâm lý người mua là động thái điều chỉnh tăng nhẹ giá niêm yết của Mitsubishi Xforce từ tháng 5/2026. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe trên thị trường liên tục áp dụng ưu đãi hoặc điều chỉnh giá bán để cạnh tranh, việc duy trì mặt bằng giá niêm yết của Xforce là tín hiệu tích cực đối với giá trị xe trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, giá xe cũ thực tế vẫn phụ thuộc vào tình trạng vận hành, số kilomet đã đi, lịch sử bảo dưỡng và cung cầu tại từng thời điểm.

Hiện Mitsubishi Xforce được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, giá niêm yết dao động từ 605-720 triệu đồng. Mức giá này đưa mẫu SUV cỡ B vào nhóm lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Không chỉ có lợi thế về giá trị bán lại, Mitsubishi Xforce còn được phát triển theo hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ di chuyển trong đô thị đến những hành trình dài. Trên hai phiên bản Premium và Ultimate, xe được trang bị ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Danh sách tiện nghi còn có điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió dành cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. Riêng phiên bản Ultimate sở hữu hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa, nâng cao trải nghiệm giải trí cho người ngồi trong xe.

Về vận hành, Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về an toàn, Mitsubishi Xforce được trang bị các hệ thống hỗ trợ cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Trên hai phiên bản Premium và Ultimate, danh sách công nghệ được mở rộng với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống cảnh báo, giảm thiểu va chạm phía trước. Đáng chú ý, phiên bản Ultimate có thêm ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, giúp giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trên đường trường.

Nhìn chung, khả năng giữ giá tương đối tốt, trang bị tiện nghi đa dạng, cấu hình vận hành phù hợp và các công nghệ an toàn là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của Mitsubishi Xforce. Với khách hàng gia đình, đây không chỉ là phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn là lựa chọn đáng cân nhắc xét trên bài toán chi phí sử dụng và giá trị chuyển nhượng về lâu dài.