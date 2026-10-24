Mitsubishi Xforce gây sốt với “đám mây di động”, tiết lộ công nghệ đáng chú ý

Mitsubishi Xforce trở thành tâm điểm chú ý tại Malaysia khi được gắn mô hình đám mây có khả năng phun nước tạo hiệu ứng mưa, nhằm quảng bá công nghệ hỗ trợ lái xe trên đường trơn ướt.

Chiến dịch mang tên Xforce Roving Cloud do Mitsubishi Motors Malaysia triển khai, diễn ra từ ngày 16/10 đến 29/11/2026 tại nhiều địa điểm thuộc khu vực Klang Valley, bao gồm Subang Jaya, Petaling Jaya, Mont Kiara, Bukit Jalil và Cheras.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình đám mây cỡ lớn đặt trên nóc chiếc SUV cỡ B Mitsubishi Xforce. Thiết bị tích hợp cơ chế phun nước, tạo hiệu ứng những giọt mưa khi xe di chuyển, giúp phương tiện trở nên nổi bật giữa đường phố và thu hút sự chú ý của người đi đường.

Thông qua hình thức quảng bá trực quan này, Mitsubishi muốn giới thiệu khả năng vận hành của Xforce trong điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là khi mặt đường trơn trượt. Mẫu SUV được trang bị chế độ lái Wet Mode và hệ thống kiểm soát hướng chuyển động chủ động Active Yaw Control (AYC), hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trên đường ướt.

Bên cạnh hoạt động trưng bày lưu động, Mitsubishi Motors Malaysia còn tổ chức các buổi lái thử tại một số địa điểm và triển khai cuộc thi ảnh trên mạng xã hội với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 ringgit Malaysia (RM).

Chiến dịch Xforce Roving Cloud được xem là cách tiếp cận khác biệt của Mitsubishi nhằm tăng độ nhận diện cho mẫu SUV cỡ B tại thị trường Malaysia, đồng thời giúp khách hàng tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ vận hành trong điều kiện đường ướt.