Lên đời SUV gầm cao cỡ nhỏ: Chi phí bảo dưỡng Mitsubishi Xforce có như lời đồn?

Từ Toyota Vios, Hyundai Accent chuyển sang Mitsubishi Xforce, nhiều người mua xe không chỉ cân nhắc số tiền chênh lệch mà còn lo chi phí bảo dưỡng tăng mạnh. Đặc biệt, những hóa đơn bảo dưỡng ô tô lên tới cả chục triệu đồng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người e ngại. Vậy thực tế, nuôi một chiếc SUV đô thị có tốn kém hơn sedan hạng B?

Mitsubishi Xforce được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11/2026, giúp thu hẹp khoảng cách giá với các mẫu sedan hạng B

Xforce giảm giá mạnh, người dùng Vios và Accent có nên lên đời?

Cuối năm 2026, phân khúc SUV đô thị tiếp tục thu hút khách Việt nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng và khả năng thích nghi với điều kiện đường sá.

Trong khi Toyota Vios và Hyundai Accent vẫn được ưa chuộng nhờ giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng hợp lý, Mitsubishi Xforce trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình muốn nâng cấp phương tiện.

Theo bảng giá tháng 11/2026, Vios có giá niêm yết từ 458–545 triệu đồng, Accent từ 439–569 triệu đồng. Trong khi đó, Xforce có ba phiên bản GLX, Luxury và Ultimate, giá lần lượt 605, 665 và 720 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mitsubishi đang áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Xforce trong tháng 11, với giá trị hỗ trợ khoảng 60–72 triệu đồng tùy phiên bản.

Khoản ưu đãi này giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch chi phí mua xe, nhưng bài toán bảo dưỡng dài hạn vẫn khiến nhiều người phân vân.

Bảo dưỡng Xforce 5.000km hết bao nhiêu tiền?

Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, Xforce có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000km hoặc 3 tháng, tùy điều kiện nào đến trước.

Dữ liệu chi phí được đại lý Mitsubishi Vĩnh Phúc cập nhật ngày 21/10/2026 cho thấy, phiên bản Xforce Ultimate có chi phí vật tư bắt buộc ở mốc 5.000km khoảng 785.600 đồng, chủ yếu gồm dầu động cơ và gioăng ốc xả nhớt.

Đến mốc 10.000km, chi phí vật tư tăng lên 1.539.500 đồng do bổ sung lọc dầu, lọc gió điều hòa và một số vật tư liên quan bảo dưỡng phanh.

Các mốc 15.000km và 20.000km lần lượt có mức tham khảo 785.600 đồng và 1.539.500 đồng.

Như vậy, tổng vật tư bắt buộc cho bốn kỳ bảo dưỡng đầu tiên vào khoảng 4,65 triệu đồng, chưa bao gồm tiền công, thuế VAT, các bộ phận hao mòn và dịch vụ phát sinh.

Đây là điểm người dùng cần phân biệt: bảng giá vật tư không đồng nghĩa hóa đơn bảo dưỡng trọn gói.

Về cơ bản, Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC và hộp số CVT, cấu hình không quá phức tạp so với các mẫu ô tô phổ thông.

Vì vậy, không thể chỉ dựa vào kiểu dáng SUV để khẳng định chi phí bảo dưỡng cao hơn nhiều so với sedan.

Vios và Accent có lợi thế về chi phí sử dụng, trong khi Xforce hướng đến nhóm khách hàng muốn chuyển sang xe gầm cao

So với Vios, Accent: Xe gầm cao có thực sự tốn hơn?

Toyota Vios và Hyundai Accent có lợi thế nhờ phụ tùng phổ biến, bánh xe thường nhỏ hơn và chi phí thay thế các bộ phận hao mòn tương đối dễ dự trù.

Toyota Việt Nam khuyến nghị Vios bảo dưỡng mỗi 5.000km hoặc 6 tháng, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo thông tin Toyota công bố năm 2026, chi phí thay dầu định kỳ của Vios có thể dao động khoảng 800.000–1,8 triệu đồng tùy loại dầu và vật tư sử dụng.

Với Accent, một số bảng giá gara năm 2026 ghi nhận bảo dưỡng nhỏ khoảng 700.000–1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải bảng giá chính thức áp dụng thống nhất tại hệ thống Hyundai.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở các khoản chi ngoài bảo dưỡng cơ bản. Xforce sử dụng bộ mâm 18 inch ở một số phiên bản, khiến chi phí thay lốp có thể cao hơn Vios hoặc Accent.

Ngược lại, chiếc SUV Mitsubishi có khoảng sáng gầm 219–222mm tùy phiên bản, mang lại lợi thế khi di chuyển trên đường xấu, qua gờ cao hoặc những đoạn đường ngập nông.

Nói cách khác, người mua trả thêm tiền không chỉ cho kiểu dáng SUV mà còn cho sự tiện dụng trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

Những hạng mục bảo dưỡng lớn, đặc biệt dầu hộp số CVT và các phụ tùng hao mòn, có thể khiến hóa đơn tăng đáng kể ở mốc 40.000km

Mốc 40.000km: Vì sao có hóa đơn cả chục triệu đồng?

Nếu các kỳ bảo dưỡng đầu thường không quá tốn kém, mốc 40.000km mới là thời điểm chủ xe cần đặc biệt quan tâm. Theo dữ liệu tháng 10/2026, Xforce Ultimate có chi phí vật tư bắt buộc tham khảo khoảng 2,7 triệu đồng, chưa gồm tiền công và thuế.

Tuy nhiên, danh sách vật tư và dịch vụ khuyến nghị còn có thể phát sinh hơn 4,7 triệu đồng, trong đó riêng dầu hộp số CVT được báo giá gần 3,5 triệu đồng. Điều này lý giải vì sao hai chiếc xe cùng bảo dưỡng ở mốc 40.000km nhưng hóa đơn có thể chênh lệch lớn.

Một chủ xe chỉ thực hiện các hạng mục theo lịch bảo dưỡng, trong khi người khác đồng ý bổ sung vệ sinh hệ thống nhiên liệu, điều hòa hoặc thay các bộ phận được xưởng đề xuất.

Trước đó, câu chuyện một chủ Mitsubishi Xpander nhận báo giá bảo dưỡng 40.000km khoảng 13 triệu đồng từng gây tranh luận trên báo chí và mạng xã hội.

Tuy nhiên, không thể lấy một hóa đơn cá biệt làm mức chi phí chung cho mọi chiếc Xpander hay Xforce.

Người dùng nên yêu cầu cố vấn dịch vụ phân biệt rõ hạng mục bắt buộc, hạng mục khuyến nghị và những phụ tùng cần thay theo tình trạng thực tế.

Đừng chỉ nhìn tiền bảo dưỡng khi mua SUV

Theo thông số công bố, Mitsubishi Xforce tiêu thụ khoảng 6,3 lít xăng/100km ở chu trình hỗn hợp. Trong khi đó, Toyota Vios 1.5E CVT có mức tiêu thụ khoảng 5,83 lít/100km, còn Hyundai Accent 1.5 CVT dao động 5,76–5,81 lít/100km tùy phiên bản.

Nếu di chuyển 20.000km/năm, Xforce tiêu thụ nhiều hơn Vios 1.5E CVT khoảng 94 lít xăng theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Khoản chênh lệch không quá lớn nếu tính từng tháng, nhưng cũng cần cộng vào tổng chi phí sở hữu cùng tiền bảo hiểm, lốp xe và phụ tùng hao mòn.

Thực tế, Mitsubishi Xforce không phải mẫu SUV có chi phí bảo dưỡng định kỳ quá đáng sợ như nhiều người hình dung. Các kỳ bảo dưỡng nhỏ vẫn ở mức tương đối dễ tiếp cận, nhưng những mốc lớn và dịch vụ phát sinh có thể khiến hóa đơn tăng đáng kể.

Với người dùng đang cân nhắc chuyển từ Vios, Accent lên Xforce, điều quan trọng không phải chỉ là bảo dưỡng đắt hơn bao nhiêu, mà là những lợi ích về khoảng sáng gầm, không gian và sự tiện dụng có thực sự xứng đáng với khoản chi thêm hay không.