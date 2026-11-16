Loạn giá Mitsubishi Xforce sang tay: Bản Ultimate siêu lướt 9.000Km rẻ hơn 19.000Km

Thị trường ô tô đã qua sử dụng xuất hiện sự chênh lệch đáng chú ý về giá bán Mitsubishi Xforce đời 2025. Đáng nói, hai chiếc Xforce Ultimate cùng năm sản xuất nhưng có mức chênh lệch 19 triệu đồng, trong đó xe đã chạy 9.000Km lại được rao bán thấp hơn chiếc có Odo 19.000Km.

Một số tin rao bán Mitsubishi Xforce cũ.

Nghịch lý giá xe Mitsubishi Xforce Ultimate cũ

Khảo sát một số tin rao bán Mitsubishi Xforce cũ, phiên bản Ultimate đời 2025 đang có mức giá không đồng nhất, ngay cả khi cùng phiên bản và năm sản xuất. Cụ thể, một chiếc Xforce Ultimate màu đen tại Hà Nội được chào bán 619 triệu đồng, đã đi 9.000Km. Người bán giới thiệu xe có một chủ từ đầu, Odo chuẩn, chưa chạy nhiều và gần như còn mới.

Trong khi đó, một chiếc Xforce Ultimate đời 2025 màu trắng - đen tại TP.HCM được rao bán 638 triệu đồng, đã đi 19.000Km. Như vậy, chiếc xe có quãng đường sử dụng nhiều hơn 10.000Km lại được chào giá cao hơn 19 triệu đồng so với chiếc cùng phiên bản. Nếu chỉ căn cứ vào năm sản xuất, phiên bản và số Km đã đi, mức chênh lệch này khá khó lý giải.

Đáng chú ý, cả hai chiếc xe đều thuộc phiên bản Ultimate, sử dụng động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động. Khoảng cách về Odo cũng không quá lớn nếu xét trong vòng đời sử dụng của một chiếc ô tô đời 2025. Tuy nhiên, giá rao bán lại tạo ra sự khác biệt đáng kể, cho thấy số Km không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị xe cũ.

Ở nhóm phiên bản Premium, sự phân hóa giá bán cũng xuất hiện. Một chiếc Mitsubishi Xforce Premium đời 2024 tại Hà Nội, màu xám, đã đi 18.000Km được rao bán 515 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Premium đời 2025 màu trắng tại cùng khu vực được chào giá 572 triệu đồng, dù Odo lên tới 45.000Km.

Khoảng cách 57 triệu đồng giữa hai chiếc Premium cho thấy năm sản xuất vẫn là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá rao bán. Tuy nhiên, chiếc đời 2025 đã đi 45.000Km, cao hơn 27.000Km so với xe đời 2024. Nếu chỉ nhìn vào thông tin năm sản xuất và số Km, người mua sẽ khó đánh giá chính xác mức giá nào hợp lý hơn khi chưa kiểm tra thực tế.

Nhìn chung, các tin rao cho thấy Mitsubishi Xforce đời 2024 - 2025 đang có mặt bằng giá khá rộng. Phiên bản Premium dao động từ 515 - 572 triệu đồng trong nhóm được khảo sát, còn phiên bản Ultimate có giá 619 - 638 triệu đồng. Đây đều là giá người bán đưa ra, chưa phải mức giao dịch cuối cùng.

Ảnh thực tế chiếc Mitsubisbi Xforce Ultimate 2025 có số Odo 9.000Km.

Nhiều yếu tố định hình giá xe cũ

Sự chênh lệch nói trên cũng cho thấy việc định giá ô tô đã qua sử dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thay vì chỉ căn cứ vào số Km trên đồng hồ. Một chiếc xe chạy ít nhưng thường xuyên di chuyển trong điều kiện đường sá xấu, bảo dưỡng không đúng lịch hoặc từng va chạm có thể có tình trạng kém hơn xe chạy nhiều nhưng được chăm sóc tốt.

Ngoài Odo, người mua cần quan tâm đến lịch sử bảo dưỡng, tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo, lốp, nội thất và các chi tiết thân vỏ. Những yếu tố như xe từng ngập nước, tai nạn, sửa chữa kết cấu hay thay thế phụ tùng cũng có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị còn lại. Trang bị phụ kiện đi kèm, nguồn gốc sử dụng và khả năng thương lượng giữa hai bên cũng tạo ra khác biệt.

Với những chiếc xe được quảng cáo có Odo thấp, người mua càng cần kiểm tra tính xác thực của số Km thông qua lịch sử bảo dưỡng và tình trạng hao mòn thực tế. Những lời giới thiệu như một chủ sử dụng, xe không đâm va hay chưa ngập nước cũng cần được kiểm chứng trước khi quyết định.

Vì vậy, mức giá 619 triệu đồng cho chiếc Xforce Ultimate chạy 9.000Km có thể là lựa chọn đáng tham khảo so với chiếc cùng phiên bản được rao 638 triệu đồng với Odo 19.000Km. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định chiếc xe rẻ hơn có giá trị tốt hơn nếu chưa đặt hai xe lên bàn cân về tình trạng thực tế, lịch sử sử dụng và chất lượng bảo dưỡng. Người mua nên kiểm tra độc lập trước khi xuống tiền, thay vì lựa chọn chỉ dựa trên giá bán và số Km hiển thị.