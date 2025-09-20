Thị trường xe ô tô Việt Nam ra sao trong tháng vừa qua?

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 8/2025 đạt 14.913 chiếc, giảm 19% so với tháng 7 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, tổng giá trị nhập khẩu lại đạt 363 triệu USD, chỉ giảm 16% so với tháng trước nhưng tăng tới 22,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu đang ưu tiên đưa về những mẫu xe có giá trị cao, thay vì số lượng lớn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 136.490 ô tô nguyên chiếc, đạt tổng giá trị 3,021 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2024, con số này tăng 28,1% về lượng và tới 38,3% về giá trị, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hướng đến xe phân khúc cao cấp hơn.

Trong tháng 8, Indonesia tiếp tục dẫn đầu về số lượng với 6.673 xe, đạt giá trị 91,5 triệu USD. Thái Lan đứng thứ hai với 5.346 xe nhưng tổng giá trị lại cao hơn, đạt 113,4 triệu USD. Trung Quốc xếp thứ ba với 3.206 xe nhập khẩu, song giá trị vượt 106,4 triệu USD, cho thấy nhiều mẫu xe Trung Quốc có giá bán trung bình cao.

Tính từ đầu năm 2025, Indonesia đã xuất sang Việt Nam 51.955 xe, đạt giá trị 736,4 triệu USD. Thái Lan ghi nhận 47.344 xe với tổng trị giá khoảng 935 triệu USD. Đáng chú ý, Trung Quốc chỉ xuất khẩu 30.506 xe sang Việt Nam nhưng tổng giá trị lại lên đến 993,7 triệu USD - cao nhất trong ba thị trường.

Ngoài ba thị trường chủ lực, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều dòng xe đến từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Đức, Mỹ và Anh. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua xe cao điểm quay trở lại.