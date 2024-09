Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng "Ngâu" đạt hơn 15.000 xe

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 8 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7, nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, giảm 13% so với tháng trước, trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm tương tự, chỉ đạt 13.132 xe.

Trong tháng 8/2024 theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 15.061 ô tô nguyên chiếc, với tổng trị giá gần 300 triệu USD. Được biết, tổng số lượng xe nhập về đã giảm 12,6% so với tháng 7 (tương đương giảm khoảng 2.000 chiếc), nhưng lũy kế 8 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu vẫn đạt 106.627 chiếc, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các loại xe nhập khẩu, ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với 12.776 chiếc, chiếm 84,8% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Trên thực tế, so với tháng trước số lượng này đã giảm 8,8%, tương đương giảm 1.239 chiếc. Điều này phản ánh một sự chững lại của thị trường xe ô tô du lịch, dù vẫn duy trì được ưu thế lớn.

Thái Lan dẫn đầu với 6.384 chiếc, tiếp theo là Indonesia với 5.770 chiếc và Trung Quốc với 2.443 chiếc. Ba quốc gia này chiếm tới 97% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào các đối tác trong khu vực Đông Nam Á.

Số lượng xe ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 8 cũng giảm đáng kể chỉ có 1.351 chiếc xe tải được nhập khẩu, với tổng trị giá 36,7 triệu USD, giảm gần 40% so với tháng trước. Đối với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, lượng nhập khẩu cực kỳ thấp, chỉ có 18 chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]