Mitsubishi có thể thay đổi kiểu dáng dòng xe bán tải Triton trong thời gian tới

Mitsubishi đang được cho là chuẩn bị kế hoạch nâng cấp giữa vòng đời cho Triton, với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế, nội thất và động cơ nhằm tăng sức cạnh tranh trước Ford Ranger và Toyota Hilux. Ra mắt thế hệ thứ 6 từ năm 2023, Mitsubishi Triton được dự đoán sẽ có bản facelift sau năm 2028. Do sử dụng chung nền tảng khung gầm dạng thang với Pajero thế hệ mới, mẫu bán tải có thể được thừa hưởng một số ý tưởng thiết kế và công nghệ từ đàn anh SUV.

Ở ngoại thất, phần đầu xe nhiều khả năng được làm mới với đèn LED định vị hình chữ T, lưới tản nhiệt Dynamic Shield hiện đại hơn và cản trước tích hợp ốp bảo vệ lớn. Phần thân xe có thể giữ nguyên nhằm tiết kiệm chi phí, trong khi phía sau chỉ tinh chỉnh cụm đèn hậu, cửa thùng và thiết kế mâm xe.

Mitsubishi Triton có thể "vay mượn" thiết kế của Pajero mới.

Nội thất cũng được kỳ vọng nâng cấp đáng kể. Triton mới có thể sở hữu màn hình giải trí lớn hơn loại 9 inch hiện tại, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn và thêm các công nghệ hỗ trợ lái.

Đáng chú ý, Mitsubishi được cho là đang nghiên cứu phiên bản Triton Ralliart hiệu năng cao, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Raptor. Hệ thống treo cũng có thể được tinh chỉnh, trong khi phanh sau dạng tang trống nhiều khả năng được thay thế bằng phanh đĩa. Hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD II dự kiến tiếp tục được duy trì.

Về động cơ, Triton hiện sử dụng máy dầu I4, dung tích 2.4L tăng áp. Trong khi đó, Pajero thế hệ mới cũng dùng động cơ dầu, dung tích 2.4L nhưng được nâng cấp với bộ tăng áp biến thiên hình học dải rộng, cho công suất tương đương phiên bản công suất cao nhất của Triton hiện nay. Vì vậy, mẫu bán tải có thể được chia sẻ một phần công nghệ động cơ từ Pajero trong lần nâng cấp tới.

Triton hiện sử dụng máy dầu I4, dung tích 2.4L tăng áp.

Bên cạnh động cơ diesel, Mitsubishi còn được cho là đang nghiên cứu các hệ truyền động điện hóa như hybrid tự sạc và plug-in hybrid cho Triton và Pajero. Tuy nhiên, thông tin về hệ truyền động mới vẫn chưa được hãng xác nhận.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Triton facelift sẽ là một trong những bước đi quan trọng của Mitsubishi nhằm củng cố vị thế trong phân khúc bán tải. Mẫu xe có thể xuất hiện những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên trong thời gian tới, trước khi chính thức trình làng sau năm 2028.