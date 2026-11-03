Từng là lựa chọn quốc dân, Mitsubishi Xpander có đang mất dần lợi thế?

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2018, Mitsubishi Xpander nhanh chóng tạo được sức hút nhờ thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và mức giá dễ tiếp cận. Mẫu xe này từng nhiều lần dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông, trở thành lựa chọn quen thuộc của các gia đình đông người cũng như giới kinh doanh vận tải.

Sức hút của Xpander đến từ khả năng đáp ứng tương đối toàn diện những nhu cầu cơ bản. Xe có cấu hình 7 chỗ, khoảng sáng gầm tương đối tốt, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thương hiệu Mitsubishi cùng mạng lưới đại lý rộng khắp cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng.

Tuy nhiên, những lợi thế từng giúp Xpander tạo nên thành công đang dần trở nên phổ biến hơn trong phân khúc.

Áp lực từ những đối thủ ngày càng mạnh

Thị trường MPV phổ thông hiện không còn là sân chơi gần như riêng của Xpander. Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 và Honda BR-V đều mang đến những lựa chọn cạnh tranh với thế mạnh riêng.

Đáng chú ý, Toyota Veloz Cross và Honda BR-V tạo sức ép bằng các trang bị an toàn, trong khi Hyundai Stargazer gây chú ý với thiết kế khác biệt và danh sách tiện nghi phong phú. Suzuki XL7 cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư và sử dụng.

Trong bối cảnh đó, Xpander không còn dễ dàng tạo ra sự khác biệt chỉ bằng không gian rộng rãi hay mức giá hợp lý. Người mua ngày càng quan tâm đến những trang bị hỗ trợ lái, hệ thống giải trí, khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Ở khía cạnh này, Xpander vẫn có những điểm cần cải thiện. Động cơ 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp trên phiên bản số tự động mang đến khả năng vận hành vừa đủ, nhưng không tạo nhiều ấn tượng về sức mạnh hay độ linh hoạt. Một số trang bị tiện nghi và an toàn cũng chưa thực sự nổi bật nếu đặt cạnh những mẫu xe mới hơn.

Điều đó khiến Xpander có nguy cơ mất đi nhóm khách hàng muốn tìm kiếm một chiếc MPV hiện đại, nhiều công nghệ và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn.

Doanh số vẫn là điểm tựa

Dù đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh, Mitsubishi Xpander vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu MPV này đạt doanh số 954 xe trong tháng 9/2026, tăng 42,8% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Xpander bán được 10.496 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV sử dụng động cơ đốt trong và đứng thứ ba trong nhóm ô tô xăng, dầu bán chạy nhất thị trường.

Thực tế này cho thấy sức hút của Xpander vẫn đến từ những giá trị cốt lõi. Với khách hàng mua xe chạy dịch vụ, chi phí đầu tư, khả năng chở khách và tính kinh tế vẫn là những yếu tố quan trọng. Trong khi đó, các gia đình thường ưu tiên không gian sử dụng, sự tiện dụng và độ tin cậy của thương hiệu.

Mitsubishi cũng đã có những điều chỉnh về thiết kế và trang bị nhằm duy trì sức cạnh tranh. Phiên bản Xpander AT Premium hiện được bổ sung màn hình giải trí 10 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, phanh tay điện tử và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động.

Lợi thế không còn là điều hiển nhiên

Mitsubishi Xpander vẫn có chỗ đứng vững chắc, nhưng khoảng cách giữa mẫu xe này với các đối thủ đang dần thu hẹp. Khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, những ưu điểm vốn được xem là lợi thế riêng của Xpander có thể không còn đủ sức thuyết phục như trước.

Để duy trì sức hút, Mitsubishi cần tiếp tục cải thiện trải nghiệm sử dụng, đặc biệt ở những trang bị an toàn và tiện nghi mà khách hàng ngày càng quan tâm. Việc nâng cấp sản phẩm cũng cần đi kèm chính sách giá và ưu đãi đủ cạnh tranh, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng đã được xây dựng trong nhiều năm.

Với những khách hàng ưu tiên tính thực dụng, Xpander vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm một mẫu MPV hiện đại hơn, người mua sẽ có thêm nhiều phương án để so sánh.

Xpander chưa mất đi lợi thế, nhưng cuộc cạnh tranh đã bước sang giai đoạn mới. Mẫu xe từng được xem là lựa chọn quốc dân sẽ cần nhiều hơn một cái tên quen thuộc để tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.