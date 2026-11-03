Sập gầm ngốn nửa tháng lương: Lái mới Toyota Vios trả giá đắt trong ngõ hẹp

Khoảng sáng gầm hạn chế của những chiếc sedan phổ thông như Toyota Vios, Hyundai Accent đang trở thành "nỗi ác mộng" đối với các tài xế mới khi phải xoay xở trong các con ngõ nhỏ chật hẹp tại đô thị.

Toyota Vios di chuyển trong bối cảnh đô thị chật hẹp, đòi hỏi người lái luôn phải tập trung cao độ

Cú sập gầm ngỡ ngàng và hóa đơn sửa chữa tiền triệu

Mới đây, trên các hội nhóm mạng xã hội về ô tô, câu chuyện của một tài xế mới sở hữu chiếc Toyota Vios đời mới đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Trong một lần di chuyển vào con ngõ nhỏ tại Hà Nội để đón người thân, do chưa có nhiều kinh nghiệm căn đường và đánh lái né chướng ngại vật, chiếc xe đã lao thẳng vào một gờ bê tông cao do người dân tự ý xây trước cửa nhà để chống ngập.

Cú va chạm mạnh dưới gầm xe phát ra tiếng động lớn khiến chủ xe chết lặng. Khi mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng, hóa đơn sửa chữa bao gồm gò lại bửng gầm, thay thế tấm chắn bùn động cơ và xử lý vết nứt ở cản trước đã tiêu tốn gần chục triệu đồng. Số tiền này tương đương nửa tháng lương của một nhân viên văn phòng tầm trung.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm, bởi đây không phải trường hợp hiếm gặp. Thực tế, những con ngõ nhỏ tại Việt Nam thường có địa hình rất phức tạp với nắp cống gồ ghề, dốc hẻm cao hoặc các bậc tam cấp tự phát. Đối với những mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (khoảng sáng gầm 133 mm) hay Hyundai Accent (khoảng sáng gầm 165 mm), việc đối mặt với các chướng ngại vật này đòi hỏi sự cẩn trọng rất lớn từ người điều khiển.

Nhược điểm cố hữu của dòng sedan đô thị khi vào đường xấu

Xét về mặt kỹ thuật, các dòng xe sedan được tối ưu hóa cho đường bằng phẳng nhằm đạt trọng tâm thấp, giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu ở tốc độ cao. Song, đây lại chính là điểm bất lợi khi di chuyển trong không gian chật hẹp, nhiều cạm bẫy dưới lòng đường.

Khoảng sáng gầm xe hạn chế cộng với chiều dài cơ sở ở mức tương đối khiến góc vượt đỉnh dốc và góc thoát trước/sau của các dòng sedan hạng B bị thu hẹp đáng kể. Chỉ cần một chút thiếu tập trung hoặc không quen bài toán rà phanh khi đi qua gờ giảm tốc cao khi xe chở đủ tải (5 người cùng hành lý), phần gầm xe sẽ rất dễ phải hứng chịu những tổn thương nặng nề.

Các bộ phận dễ hỏng hóc nhất dưới gầm xe bao gồm:

- Cản trước và các tấm chắn bùn lòng dè.

- Dàn nóng hệ thống điều hòa nhiệt độ.

- Bình chứa nhiên liệu.

- Lốc máy (động cơ) nếu cú va chạm xảy ra trực diện vào vị trí hiểm yếu không có ốp bảo vệ.

Xu hướng dịch chuyển sang gầm cao đô thị của người mua xe

Từ thực tế vận hành đầy áp lực trong lòng ngõ hẹp, góc nhìn của người tiêu dùng trong nước đang có sự thay đổi rõ rệt. Trên các diễn đàn thảo luận, không ít ý kiến cho rằng nếu thường xuyên phải di chuyển trong các khu vực dân cư đông đúc, ngõ nhỏ hẹp hoặc vùng có nguy cơ ngập nước, người mua nên cân nhắc các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ thay vì sedan truyền thống.

Sự xuất hiện của các mẫu SUV đô thị hoặc MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xforce (khoảng sáng gầm lên tới 222 mm) hay Mitsubishi Xpander (khoảng sáng gầm 225 mm) đang giải quyết tốt bài toán tâm lý này cho các tài xế mới. Với lợi thế gầm cao vượt trội, tầm nhìn thoáng và góc quan sát tốt, những mẫu xe này giúp người lái tự tin hơn khi xoay xở trong không gian hẹp mà không phải quá lo lắng về nguy cơ cạ gầm hay sập bửng trước.

Thông số Toyota Vios Hyundai Accent Mitsubishi Xforce Mitsubishi Xpander Khoảng sáng gầm 133 mm 150 mm 222 mm 225 mm Khả năng leo lề / Ngõ hẹp Hạn chế Trung bình Tốt Rất tốt

Chiếc Hyundai Accent thế hệ mới vận hành linh hoạt trên phố lớn nhờ khoảng sáng gầm được cải thiện lên mức 165 mm

Tất nhiên, mỗi dòng xe đều có những giá trị sử dụng và chi phí bảo dưỡng riêng biệt. Việc lựa chọn mẫu xe nào phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng giao thông thực tế nơi cư trú và kỹ năng kiểm soát không gian của người lái. Đối với những ai vẫn ưu tiên phom dáng và sự bền bỉ của Toyota Vios hay Hyundai Accent, việc rèn luyện kỹ năng đọc đường, chủ động mở cua rộng và di chuyển với tốc độ chậm khi vào ngõ hẹp là giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ túi tiền của chính mình.