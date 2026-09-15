Mitsubishi Triton phiên bản 4WD AT Premium mới ra mắt thị trường Việt

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Triton 4WD AT Premium mới, bổ sung trang bị, chế độ lái và hệ dẫn động 4 bánh, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu bán tải vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Triton Premium mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Beast Mode với lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn, cản trước vuông vức và các đường gân dập nổi. Phiên bản này được bổ sung các chi tiết sơn đen trên gương chiếu hậu, tay nắm cửa và mâm xe hợp kim, tạo diện mạo cá tính hơn.

Mitsubishi Triton tại Việt Nam có thêm bản Premium mới.

Sở hữu DNA bền bỉ của nhà vô địch giải đua địa hình AXCR hai năm liên tiếp.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, khoảng sáng gầm 222 mm và bán kính quay vòng 6,2 m. Thùng hàng rộng 1.470 x 1.545 x 520 mm, đi kèm các móc cố định hành lý, rãnh thoát nước và thanh trợ lực hỗ trợ đóng mở cửa thùng.

Khoang cabin được thiết kế theo triết lý Mitsubishi Touch, với táp-lô bọc da mềm, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 7 inch. Một số trang bị đáng chú ý gồm điều hòa có chế độ Max Cool, cửa gió trần cho hàng ghế sau, 19 vị trí chứa đồ và 6 cổng sạc. Không gian hàng ghế sau có khoảng để chân 546 mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình bên cạnh công việc chở hàng.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 5.320 x 1.865 x 1.795 mm.

Xe được trang bị khối động cơ dầu (diesel), dung tích 2.4L MIVEC tăng áp, cho công suất tối đa 184 PS và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC được bổ sung, bên cạnh 7 túi khí, camera lùi, kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo cùng kiểm soát hành trình.

Điểm nhấn của Triton 4WD AT Premium mới là hệ dẫn động Super Select 4WD-II, kết hợp 7 chế độ lái gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Xe có 4 chế độ gài cầu 2H, 4H, 4HLc, 4LLc cùng khóa vi sai cầu sau điện tử. Chế độ 4H cho phép gài cầu ở dải tốc độ lên đến 100 km/h.

Khu vực táp-lô và bảng điều khiển trung tâm trải rộng bọc da mềm cao cấp, màn hình giải trí 9-inch.

Mitsubishi Triton 4WD AT Premium mới có giá từ 782 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 14/9 đến 30/9/2026, khách hàng mua xe được tặng gói quà trị giá 12 triệu đồng, gồm thảm sàn cao su chính hãng, ti thủy lực cốp sau và camera hành trình.

Với việc bổ sung bản Premium mới, Triton tiếp tục cạnh tranh ở nhóm bán tải phục vụ cả công việc lẫn nhu cầu sử dụng cá nhân, trong đó khả năng vận hành đa địa hình và trang bị tiện nghi là những điểm đáng chú ý.