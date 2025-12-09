Độc lạ xe châu Âu mà phụ tùng rẻ như xe Nhật tại Việt Nam

Skoda Kushaq đang nổi lên như một "ngựa ô" châu Âu, mang đến trải nghiệm lái xe hay và chi phí sở hữu hợp lý và hệ thống hậu mãi đáng tin cậy. Được sản xuất tại Việt Nam từ tháng 6/2025, mẫu SUV đô thị cỡ B này không chỉ phá vỡ định kiến về xe châu Âu "đắt đỏ, khó nuôi" mà còn hứa hẹn góp phần đẩy thị phần xe châu Âu vượt mốc 3% trong năm 2025.

Theo Sách trắng 2025 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) công bố, thị phần xe cao cấp châu Âu tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3%, nhưng điều này có thể thay đổi với sự xuất hiện nhân tố Skoda và 2 mẫu xe chiến lược: Skoda Kushaq và Skoda Slavia.

Skoda Kushaq được sản xuất tại Việt Nam từ tháng 6/2025.

Skoda Kushaq nhắm đến phân khúc khách hàng đông đảo - những người mua ô tô lần đầu và tìm kiếm mẫu xe châu Âu có chất lượng và giá cả. Với giá khởi điểm chỉ 599 triệu đồng, Skoda Kushaq ngang hàng với các đối thủ châu Á như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Kia Seltos.

Chỉ sau gần nửa năm ra mắt, Skoda đã xây dựng được cộng đồng chủ xe đầu tiên với hơn 5.000 thành viên trên các nền tảng mạng xã hội, nơi Skoda Kushaq và mẫu sedan anh em Skoda Slavia được đánh giá cao về sự đón nhận từ thị trường.

Doanh số của Skoda Kushaq đang tăng trưởng ổn định, góp phần vào mục tiêu tổng thể của hãng: mở rộng thị phần xe châu Âu tại Việt Nam, nơi hiện chỉ chiếm khoảng 3% và còn dư địa rất lớn. Theo các chuyên gia, với lợi thế sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng.

Skoda Slavia vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Skoda Kushaq hoàn toàn có thể trở thành một chiếc SUV cỡ B châu Âu có mức giá dễ tiếp cận tại Việt Nam. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Skoda Kushaq chính là khả năng vận hành đậm chất châu Âu nguyên bản, với độ “bốc”, sự ổn định của thân xe, mang lại cảm giác thể thao, chắc chắn trên địa hình hỗn hợp.

Thừa hưởng DNA hơn 130 năm của Skoda, kết hợp với nền tảng MQB của Tập đoàn Volkswagen, xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.0L TSI turbo (VW - Đức) công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp AT từ Aisin (Nhật Bản).

Cần phải biết rằng, cùng cấu hình tương tự Skoda Kushaq là chiếc Volkswagen T-Cross đã bán được hơn 1 triệu chiếc trên toàn cầu, thể hiện sự yêu thích và tin cậy đối với động cơ, khung gầm, hộp số của bộ platform này.

Skoda Kushaq chỉ tiêu tốn khoảng 6,1L/100km trên đường hỗn hợp.

Chiếc xe chỉ tiêu tốn khoảng 6,1L/100km đường hỗn hợp, khoản tiêu tốn nhiều hơn các đối thủ có lẽ là dầu máy, trong khi xe Nhật, Hàn sử dụng dầu tổng hợp bán phần, thì Skoda sử dụng dầu phẩm cấp cao tiêp chuẩn VW 508.00 - độ nhớt 0W-20, giảm ma sát, giúp động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy vậy, xe Nhật có chu kỳ bảo dưỡng là 5.000km, còn Kushaq là mỗi 7.500km, chỉ chênh lệch 10 - 20% chi phí dầu, nhưng chu kỳ bảo dưỡng tăng gấp 1.5. Tổng chi phí bảo dưỡng đến 60.000 km (tương đương 6 năm sử dụng gia đình) chỉ khoảng 24-25 triệu đồng, bình quân 4 triệu đồng/năm hoặc 400 đồng/km - mức ngang bằng xe Nhật, Hàn và thấp hơn đáng kể so với các mẫu châu Âu khác như Peugeot 2008.

Nội thất có nét tương đồng như các mẫu xe Volkswagen.

Sau khi giải được bài toán về chi phí dịch vụ cao, Skoda tiếp tục loại bỏ định kiến "xe châu Âu phụ tùng đắt đỏ" với sản phẩm của mình. Trong khi nhà máy đã xong giai đoạn xây dựng và tiếp theo là giai đoạn mở rộng, xây dựng thêm các nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, đáp ứng nguồn cung ứng phụ tùng nhanh chóng.

Song song với sự sẵn sàng của Tổ hợp TCVH, theo công bố của hãng, Skoda đã thiết lập kho phụ tùng trung tâm tại Singapore,đảm bảo khả năng cung ứng linh kiện về Việt Nam nhanh chóng.

Giá tiền các phụ tùng và phụ kiện minh bạch.

Một bên đèn chiếu sáng trên xe Skoda có mức giá tương đồng như giá tiền xe Xpander.

Skoda Việt Nam công khai toàn bộ giá phụ tùng, bảo dưỡng để khách hàng dễ tiếp cận như sau:

Danh mục Giá phụ tùng xe Skoda Kushaq (triệu đồng) Chênh lệch giá so với xe Nhật (%) Bộ má phanh trước 3,612 +15 Giảm xóc trước 3,737 - Rotuyn ngoài 1,197 - Cụm đèn pha (LED) 22,438 - Đèn hậu trong 3,069 Đèn hậu ngoài 6,437 Thân gương chiếu hậu trái 6,167 -8 Mặt gương 676,2 ngàn đồng - Cản trước - miếng dưới 2,726 - Cản sau - miếng dưới 3,181 +7 Két nước 8,280 - Kính chắn gió 11,118 -10

(Nguồn: Bảng giá phụ tùng chính hãng của Skoda Việt Nam)