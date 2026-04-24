Tầm giá 700 triệu đồng chọn xe gầm cao tiết kiệm hay đa dụng 7 chỗ?

Ngoại thất

Toyota Yaris Cross gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế góc cạnh, từ cụm đèn pha đến đèn sương mù, tất cả đều được trang bị công nghệ chiếu sáng LED hiện đại. Cụm đèn hậu cũng mang phong cách tương tự, với thiết kế dài và vuốt sang hai bên.

Hốc bánh xe được ốp nhựa hầm hố, kết hợp với vành xe 18 inch lớn nhất trong phân khúc, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ. Mẫu xe này được Toyota cung cấp với hai màu đơn sắc và ba màu phối hai tông màu để khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, Honda BR-V nổi bật với khung gầm liền khối unibody, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng dầm xoắn. Đầu xe của BR-V mang đến cảm giác thể thao và hiện đại, với mặt ca-lăng đặc trưng của Honda, logo chữ H lớn ở giữa và thanh ngang thiết kế theo kiểu đôi cánh.

Thân xe được dập nổi với đường gân cơ bắp kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, trong khi đuôi xe được bố trí hài hòa với cụm đèn hậu LED mới và cản sau đơn giản, cùng đèn định vị được đặt ngang.

Nội thất

Yaris Cross gây ấn tượng với không gian nội thất rộng rãi và thiết kế bảng điều khiển trung tâm hướng về phía người lái. Phiên bản máy xăng được trang bị ghế lái chỉnh điện và lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp với màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch nổi bật, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng tính năng sạc không dây.

Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ giữ phanh tự động, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau.

Trong khi đó, nội thất của BR-V được bố trí gọn gàng, đẹp mắt và tiện lợi. Nhiều chi tiết được làm từ chất liệu da, nhôm sáng và nhựa bóng, tạo cảm giác sang trọng.

Vô lăng 3 chấu bọc da không chỉ thu hút mà còn tích hợp đầy đủ các nút bấm như điều chỉnh menu, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và Cruise Control. Đặc biệt, phiên bản L của BR-V còn trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Cụm đồng hồ phía sau gồm 2 đồng hồ analog và một màn hình thông tin TFT 4,2 inch, trong khi màn hình cảm ứng giải trí 7 inch ở giữa cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Động cơ và trang bị an toàn

Toyota Yaris Cross hiện có hai phiên bản động cơ: phiên bản máy xăng trang bị động cơ 1.5 với công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Phiên bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 (công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm) và một mô-tơ điện (công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm). Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số CVT, trong khi phiên bản hybrid còn được trang bị chế độ lái thuần điện và pin lithium-ion.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Yaris Cross ở mức 5,95 lít/100 km bản máy xăng và 3,8 lít/100 km bản hybrid.

Honda BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5 i-VTEC, tương tự như trên mẫu Honda City. Động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng này sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. BR-V cũng được trang bị hộp số vô cấp CVT và dẫn động một cầu.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 7,6 lít/100 km, trên cao tốc 5,6 lít/100 km và hỗn hợp 6,4 lít/100 km.

Yaris Cross được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Honda BR-V trang bị gói an toàn Honda Sensing cho cả hai phiên bản. Gói này bao gồm phanh tự động giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với dải tốc độ thấp, thông báo xe phía trước khởi hành và hỗ trợ giữ làn.

Phiên bản L của BR-V còn được trang bị thêm camera hỗ trợ quan sát làn đường và 6 túi khí, trong khi phiên bản G chỉ có 4 túi khí. Ngoài ra, cả hai mẫu xe còn được trang bị các tính năng an toàn khác như phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và camera lùi.

Lựa chọn Honda BR-V hay Toyota Yaris Cross?

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố, tiết kiệm nhiên liệu và được trang bị công nghệ an toàn hiện đại, Toyota Yaris Cross là sự lựa chọn lý tưởng.

Ngược lại, nếu bạn cần một chiếc xe rộng rãi, phù hợp cho những chuyến đi xa, về quê hay du lịch, đồng thời dễ bảo trì, Honda BR-V sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Honda BR-V được phân phối chính hãng 2 phiên bản, giá bán từ 661 đến 705 triệu đồng. Toyota Yaris Cross được phân phối chính hãng 2 phiên bản, giá bán từ 650 đến 728 triệu đồng.